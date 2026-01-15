Feinmann atacó a Luca Martin.

Eduardo Feinmann quedó en el centro de una fuerte polémica tras atacar públicamente a Luca Martin, hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa, con un mensaje que muchos consideraron un cruce de límite por el nivel de agresión y el tenor personal de sus palabras. El episodio se desató luego de una opinión del joven panelista sobre Samuel “Chiche” Gelblung que generó rechazo en redes sociales y terminó escalando a un conflicto mayor.

La controversia comenzó cuando Luca Martin, al aire de Bendita (El Nueve), dio su mirada sobre un informe vinculado a Gelblung y cuestionó su continuidad en los medios a partir de su edad. En su intervención, intentó aclarar que no buscaba ser “edadista”, pero de todos modos lanzó una frase que encendió la discusión: sostuvo que Chiche “ya estaba viejo” incluso cuando él era un niño y que verlo actualmente le generaba malestar. Sus dichos se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas.

¿Qué dijo Feinmann sobre los dichos de Luca Martin?

En ese contexto, Eduardo Feinmann intervino con un mensaje que desató un nuevo escándalo. Desde su cuenta de X, el periodista comentó el video del descargo de Luca Martin con una frase que generó un inmediato repudio: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda”. Luego, agregó directamente el nombre del panelista, dejando en claro que su ataque estaba dirigido a él y, de manera implícita, a sus padres.

El mensaje de Eduardo Feinmann.

Las palabras de Feinmann provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el tono y la referencia biologicista muy cercana a lo que pensaban en Alemania durante 1939, además de señalar que el periodista había pasado de criticar una opinión a descalificar a una persona por su origen familiar. Muchos remarcaron que se puede no coincidir con los dichos de Luca Martin sin recurrir a insultos personales ni involucrar a su familia.

Entre los mensajes que circularon, varios apuntaron a la contradicción de exigir respeto por Chiche Gelblung mientras se utilizaban expresiones violentas contra otro comunicador. La polémica volvió a instalar el debate sobre los límites del discurso público, la responsabilidad de las figuras mediáticas en redes sociales y el impacto que tienen este tipo de ataques cuando apuntan a lo personal y no a las ideas.