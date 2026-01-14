El fuerte cruce de Eduardo Feinmann y una figura de TN: "Idiota"

Eduardo Feinmann destruyó a una figura de TN.

Un comentario al pasar terminó desatando un cruce inesperado entre dos figuras de Todo Noticias. Eduardo Feinmann y el meteorólogo Matías Bertolotti protagonizaron una discusión pública en X que rápidamente llamó la atención por el tono y la dureza de los mensajes. El periodista no dudó en insultar a la figura de TN.

El punto de partida fue una intervención de Bertolotti en la que cuestionaba el traslado de los carpinchos de Nordelta, un tema que en los últimos días generó debate y repercusión en redes. El fragmento se viralizó y llegó a manos de Feinmann, quien decidió compartirlo y expresar su desacuerdo sin matices.

Desde su cuenta personal, el periodista lanzó una crítica directa contra su colega: “Este Matías Bertolotti no para de ser idiota. Por Dios. Dedícate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo hacés”. El mensaje no tardó en multiplicarse y generó reacciones tanto a favor como en contra del conductor por la dureza en sus palabras.

La respuesta de Matías Bertolotti a Eduardo Feinmann

Horas después, Bertolotti respondió con un extenso descargo, en el que cuestionó el tono de Feinmann y defendió su derecho a opinar. “Miren al gran periodista, al que dicen que trata bien. Podés estar o no de acuerdo con lo que uno dice, ahora decirlo y tratar a alguien así por una simple discusión productiva del aire?”, escribió en X, marcando su malestar por el ataque personal. Lejos de escalar aún más el conflicto, el meteorólogo cerró su mensaje con una ironía que buscó bajar la tensión: “Sabés que ‘Edu’, no estoy a tu altura, te deseo lo mejor y perdón por errar pronósticos”.