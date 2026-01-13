Fuerte cruce del meteorólogo de TN y un periodista por los carpinchos: "No sean necios"

La discusión se dio en el marco de un conflicto judicial de larga data en Nordelta.

Un fuerte cruce en vivo se produjo en la pantalla de Todo Noticias entre el conductor Santiago do Rego y el meteorólogo Matías Bertolotti, en medio del debate por el operativo de captura y traslado de carpinchos de Nordelta a una reserva ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La discusión se dio en el marco de un conflicto judicial de larga data por la presencia de carpinchos en el barrio y a días de la puesta en marcha de un operativo autorizado por la Justicia, con aval del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y de la Asociación Vecinal Nordelta.

Durante la transmisión, Do Rego defendió la intervención oficial al sostener que busca reducir riesgos tanto para los animales como para los vecinos de la zona urbanizada. “Los mismos animales están expuestos a riesgos. Cuando vos tenés una población de animales que atraviesan las calles, pueden meterse a las casas, pelearse con mascotas, interactuar con un chico y no tienen depredador”, afirmó el conductor.

Bertolotti respondió cuestionando el origen del problema y apuntó contra el avance urbano sobre el hábitat natural. “¿Quién colonizó la zona?”, sostuvo al aire, lo que dio inicio a un intercambio cada vez más tenso. Do Rego replicó que en el pasado había menos carpinchos por la presencia de depredadores naturales y que, frente al crecimiento actual de la población, la relocalización resulta necesaria.

El cruce continuó cuando Do Rego justificó el avance de las urbanizaciones y la necesidad de asumir sus consecuencias. “Si vos hiciste algo, porque el hombre avanza sobre lugares y abrís barrios en lugares… tenés que vivir en algún lado”, planteó. La respuesta del meteorólogo fue inmediata: “Los carpinchos también, Santiago”.

El conductor insistió en que el traslado apunta a proteger a los animales. “Pero protegelos. Si los estás atropellando, están invadiendo casas, se enfrentan con perros”, dijo. Bertolotti puso en duda la eficacia de la medida y preguntó: “¿Qué ganás llevándolos a lugares como San Fernando? Van a volver”. Ante eso, Do Rego explicó que se trata de “una experiencia piloto, donde los van a tener cuidados”.

Do Rego reiteró entonces su postura: “Están construyendo un barrio ahí. No pueden estar los animales dando vueltas”. Bertolotti respondió con dureza: “Los animales que están dando vueltas ahí somos nosotros, no los pobrecitos”. Mientras el conductor remarcaba el peso económico de los desarrollos inmobiliarios, el meteorólogo ironizó: “Entonces matemos a todos los carpinchos”.

El cierre llegó con una aclaración de Do Rego, visiblemente molesto por el tono del debate. “Nadie está diciendo que los maten, Matías. Los están tomando y los están desplazando a otro lugar. Paren de ser necios. Son animales salvajes, por Dios”.

Un operativo judicial autoriza la reubicación de carpinchos en una reserva privada.

La Justicia autorizó el "desalojo" de los carpinchos

La Justicia había habilitado este lunes el traslado de parte de los carpinchos que habitan en Nordelta, en el marco de un operativo a cargo de personal de Flora y Fauna de la provincia. El procedimiento tiene como objetivo reubicar a los animales en un entorno natural: según lo informado, los ejemplares machos serían derivados a una reserva privada, mientras que en el barrio permanecerían únicamente las hembras preñadas.

La medida se apoya en un fallo de primera instancia y se llevó adelante pese a la vigencia de una cautelar que protege a los mamíferos. El operativo fue ordenado por la jueza en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, María Paula Venere.