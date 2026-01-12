La Justicia autorizó el retiro de parte de los carpinchos que habitan en Nordelta. De esta manera, un equipo de Flora y Fauna de la provincia acudió a la zona en la que se encuentran los animales con el objetivo trasladarlos a un entorno natural. Según informaron, los carpinchos machos serían enviados a una reserva privada y quedarían en Nordelta solo las hembras preñadas.

Ateniéndose a un fallo de primera instancia y, pese a la imposición de una medida cautelar que protege a los mamíferos, las autoridades procedieron a la remoción de los animales bajo un gran operativo. La orden fue firmada por María Paula Venere, jueza en lo Contencioso Administrativo de San Isidro.

Durante la noche del domingo, integrantes del colectivo Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y otros habitantes de Nordelta se concentraron en el barrio Silvestre para frenar el traslado de los carpinchos.

Sin embargo, las autoridades ya habían colocado redes perimetrales para facilitar el procedimiento, lo que encendió las alarmas entre quienes defienden la permanencia de la fauna silvestre en la zona.

Desde la agrupación Carpinchos Nordelta señalaron sobre el operativo de desalojo de los animales: "En lugar de proteger lo que hizo esta semana puso dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás".

Cuántos carpinchos hay en Nordelta actualmente

De acuerdo a la información brindada por uno de los countries de Nordelta, habitan en el lugar, al menos, 900 carpinchos. Un hombre llamado Marcos, que se desempeña como admnistrador en uno de estos sitios, sostuvo en diálogo con TN que dicho operativo es una "prueba piloto" y busca reducir los riesgos de accidentes viales.

El administrador indicó que, por ahora, el equipo de Flora y Fauna solo trasladaría a 12 carpinchos entre machos y hembras que viven en las áreas donde más siniestros han ocurrido en los últimos meses y semanas.