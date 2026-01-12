Qué comen los carpinchos de Nordelta, cuánto viven y cómo es su hábitat

Los carpinchos, capybaras o Hydrochoerus hydrochaeris, son roedores anfibios que viven en grupos liderados por un macho dominante.

Las asociaciones protectoras de animales denunciaron en la madrugada de este lunes se realizó un operativo para relocalizar a los carpinchos en la zona de Nordelta. A pesar de que hay una cautelar que protege a los animales, el procedimiento se habría realizado bajo un fallo de primera instancia.

Según informaron los activistas a TN, el traslado sería desde el barrio cerrado hacia una futura reserva privada en el municipio de Tigre. Estos animales son los roedores más grandes de Sudamérica y, a excepción de Chile, todos los países tienen sus poblaciones, a pesar de que el avance del ser humano los despoja de sus hábitats.

La imagen que se ve por estos días en los barrios de Nordelta, en Tigre, es la puja inevitable entre los habitantes originales del territorio y los ocupantes de las numerosas casas construidas en las últimas décadas. Sin embargo, la sobrepoblación, según algunos sectores de la comunidad, en áreas comunes y lotes particulares derivó en incidentes viales, altercados con mascotas domésticas y afectaciones materiales en el paisajismo y los jardines de las viviendas.

La dominación del carpincho

Los carpinchos, capybaras o Hydrochoerus hydrochaeris, son roedores anfibios que viven en grupos liderados por un macho dominante. Su expectativa de vida es de unos 10 años y pueden crecer hasta un metro largo y 50 centímetros de alto.

Como son anfibios, recurren al agua de los esteros, arroyos y lagunas no sólo para refrescarse, sino también para esconderse de sus depredadores, en especial del ser humano. La Argentina es el único país más al sur que cuenta con poblaciones autóctonas de carpinchos, aunque no llegan hasta la Patagonia, que es tierra de guanacos y otros camélidos, sino que se extienden hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que el carpincho es un animal del litoral, de los humedales y de aguas dulces y temperaturas altas.

La defensa de la manada

Los ejemplares macho tienen una glándula sobre el hueso nasal "morillo", con el que marcan su territorio. Las peleas son constantes hasta que un ejemplar logra convertirse en el dominante o líder de la manada. Una vez establecido el liderazgo, el grupo se completa con varias hembras, un par de machos subordinados y las crías. Las camadas de estos animales pueden tener hasta 8 ejemplares, pero el promedio es cuatro.

La gestación dura cinco meses y las crías son destetadas a los cuatro. Por esta razón, la población puede volverse numeroso en poco tiempo y derivar en una sobrepoblación, como ocurre en Nordelta. Los ejemplares del animal pueden llegar a pesar 55 kilos.

Quienes crían carpinchos con fines comerciales llegan a alimentarlos con el 3% de su peso en comida al día. En su hábitat natural, junto a masas de agua dulce, buscan plantas gramíneas, tiernas, en vez de vegetación fibrosa. Si se siente amenazados, los roedores anfibios pueden resultar territoriales.

Los pocos incidentes registrados al momento tuvieron que ver con machos que quisieron defender a sus manadas. Según los protocolos establecidos, el objetivo es trasladar a los ejemplares identificados hacia reservas naturales o zonas protegidas que garanticen un hábitat adecuado fuera del entorno urbano.

Sin embargo, la ejecución de los operativos de traslado generó una fuerte resistencia en la zona. Hay grupos de vecinos, en consonancia con organizaciones defensoras de los animales, encabezaron protestas para denunciar lo que consideraron un "desalojo injustificado de la fauna autóctona".

Los problemas de la sobrepoblación

Cada hembra puede tener 2 o 3 pariciones anuales, con hasta 8 crías en cada una, por lo que la población no para de crecer aceleradamente desde el 2021. Esto ocasiona cada vez más dificultades en la convivencia con las personas y riesgo para los propios animales. En este contexto, se volvieron más frecuentes los accidentes de tránsito, con atropellamiento de animales por parte de autos, motos y bicicletas.

Para mitigar en algo las consecuencias, desde 2021 se comenzó a instalar cartelería en los sitios donde es más frecuente el cruce de animales sobre la calle. Mientras que en se estableció un sistema de guardias veterinarias que atiende a los animales heridos, incluso durante la noche.

Se hicieron campañas de recomendación a los vecinos para que siempre circulen -tal como lo indican los reglamentos- con sus mascotas sujetas con correa, pero igualmente se registraron incidentes. Su crecimiento acelerado también provoca efectos adversos sobre sí mismos, ya que aumenta la competencia por alimento, territorio y reproducción, lo que genera también animales heridos o mal alimentados, así como aumento de posibles enfermedades de la especie.