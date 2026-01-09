La nueva autopista que unirá dos provincias de Argentina y será clave para el Mercosur ”

El gobierno de la provincia de Córdoba inició con los trabajos finales para completar los tramos faltantes de la Ruta 19, señalada como la “ruta de la muerte” por sus accidentes frecuentes.

La culminación del proyecto vial resultará clave para el desarrollo productivo y el intercambio comercial del Mercosur, al tiempo que impulsará el progreso de toda la región y garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco.

“Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, señaló el gobernador cordobés, Martín Llaryora.

¿Qué obras se están realizando sobre la Ruta Provincial 19?

La obra sobre la "ruta de la muerte" completará los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco. Llevadas a cabo por el Gobierno de Córdoba, tras el abandono de la Administración nacional, generó 109 puestos de trabajo.

El trazo forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados del país, conectando Córdoba con Santo Tomé (Santa Fe). Por esta vía circulan más de 3 millones de vehículos al año, con un alto porcentaje de transporte de carga y vehículos nacionales e internacionales.

¿Cómo será la nueva Autopista Nacional Ruta 19?

Con una inversión total de $ 191.166 millones, financiados solo por la provincia de Córdoba, la Autopista Nacional Ruta 19 recorrera las localidades de Córdoba Capital, Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Río Primero, Arroyito, San Francisco, Sa Pereira, San Gerónimo del Sauce y Santo Tomé (ciudad que limita con la capital de Santa Fe).

Respecto a las pautas de mejor de seguridad vial y economía local, la traza presentará: