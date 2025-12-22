Se arma el Súper River 2026: ahora va por un 9 tras cerrar dos refuerzos

River se arma con todo para el 2026 y ahora va por un "9".

River Plate se arma con todo en el mercado de pases de cara al arranque del 2026, con dos refuerzos confirmados oficialmente y la búsqueda de más fichajes. Después de las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera en la mitad de la cancha, ahora Marcelo Gallardo va por dos defensores y un delantero de jerarquía para afrontar la próxima temporada.

Los problemas en la ofensiva complicaron al "Millonario" en el 2025, con la sequía de Miguel Ángel Borja y las lesiones recurrentes de Sebastián Driussi. Con Maximiliano Salas como extremo, Facundo Colidio incómodo en esa posición y el juvenil Agustín Ruberto con poca experiencia en la Primera División, ahora el máximo deseo del club de Núñez pasa por el centro del ataque del equipo del "Muñeco".

River va por un "9" en 2026: los nombres que suenan

Algunos de los futbolistas que se mencionaron extraoficialmente para reforzar el ataque de la "Banda" fueron Mauro Icardi, Valentín Castellanos, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. No obstante, desde el "Millo" todavía no se pronunciaron al respecto y esperan poder cerrar la contratación de un goleador en los próximos días.

Con Driussi, Ruberto, Colidio y Juan Bautista Dadín como opciones también, todo indica que habrá una sola incorporación en este puesto para terminar de conformar la faceta ofensiva. Sin embargo, existen otros sectores del campo en el que la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo tratará de reforzar. Por ejemplo, el volante ofensivo Santino Antino interesa desde Godoy Cruz de Mendoza, que acaba de descender.

La defensa, otro sitio en el que River quiere refuerzos

Con las salidas inminentes de Milton Casco, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Federico Gattoni y Sebastián Boselli, la intención ahora es tener fichajes en la última línea para contar con recambio allí. Para colmo, a Germán Pezzella todavía le quedan alrededor de tres meses de recuperación para volver a las canchas.

En este contexto, los apellidos que aparecen por estas horas son los de Jhohan Romaña (central de San Lorenzo) y Facundo Mura, lateral derecho de Racing que también puede desempeñarse por la izquierda. Por último, no descartan que pueda arribar algún zaguero desde el exterior.

Aníbal Moreno, un gran refuerzo para River en el 2026.

El fixture de River en el Torneo Apertura 2026