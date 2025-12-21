Los 4 jugadores de San Lorenzo que Marcelo Gallardo quiere en River

Gallardo hizo preguntar condiciones por cuatro jugadores de San Lorenzo, que necesita vender para acomodar sus cuentas

El mercado de pases de River Plate en 2026 es bastante particular porque se está apostando a un modelo de negociación en donde hay varias conversaciones por distintos jugadores y todas tienen grandes chances de concretarse. Una medida que sirve para distraer, pero también expone lo que Marcelo Gallardo pretende para su plantel. Uno de los últimos movimientos permite apreciar que el club se interesó por cuatro futbolistas de San Lorenzo.

Después de concretarse la contratación de Fausto Vera en calidad de préstamo por un año, el "Millonario" está avanzando para sumar un segundo nuevo integrante al plantel. Son varios los puestos que el cuerpo técnico pretende reforzar de cara a la temporada 2026. Esto provocó que surja un llamado más que particular hacia el Ciclón pero no por un nombre en concreto, sino por cuatro. Los involucrados cuentan con grandes chances de ser transferidos.

Alexis Cuello estuvo a punto de quedar libre de San Lorenzo por falta de pago.

De acuerdo con la información del periodista Hernán Castillo, River se encuentra interesado en Elías Báez, Ignacio Perruzzi y Alexis Cuello. Lo particular de estos contactos que se dieron es que en San Lorenzo no hay dirigentes para iniciar el proceso de negociación, debido a que gran parte de la Comisión Directiva presentó la renuncia con el fin de declarar la acefalía y así ponerle fin al ciclo de Marcelo Moretti como presidente.

Esta situación tan delicada en lo institucional del Ciclón provoca que se deba esperar un tiempo más que prudente para que haya un directivo con la capacidad suficiente de negociar, poner un precio y aceptar los términos de pago que el "Millonario" pueda llegar a ofrecer por un jugador o por todos los mencionados. Por otro lado, se desprenden que hay una intención de charla, ya que se trata de un club que necesita dólares para cancelar varias deudas.

A la lista de nombres mencionados, se debe sumar que River también está interesado en Jhohan Romaña. "Llamó y pidió condiciones por el defensor. El Ciclón va a vender al defensor pero necesita de la reunión del próximo lunes para organizar al club", expresó el periodista Esteban Edul en su cuenta de X (Ex Twitter). Se rumorea que en las negociaciones se podría sumar la ficha de Sebastián Boselli, que no va a ser considerado por Gallardo.

Avanza con otras negociaciones

Mientras se realizan los contactos pertinentes con San Lorenzo, River está llevando a cabo llamados con Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil. El primer cruce expone que se quiere avanzar con la contratación de Santiago Ascacibar, pero es necesario esperar a después del Trofeo de Campeones. Hay una promesa de venta hacia al jugador de parte del club platense y su salida podría darse por medio de 7 millones de dólares.

Por otro lado, el equipo de Brasil comenzó a bajar sus pretensiones y ya no pretende 12 millones de dólares para desprenderse de la ficha de Aníbal Moreno. Aceptaría negociar con el "Millonario" una operación de venta que permita recuperar 6 o 7 millones de la divisa que fueron colocados en su momento para sacar al jugador de Racing. Tampoco hay que descartar que los dos clubes sean socios al compartir un 50% del pase cada uno.