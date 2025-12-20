Terminó la novela: se filtró dónde irá Borja tras el coqueteo con Boca y su salida de River

Terminó la novela: dónde irá Borja tras el coqueteo con Boca y su salida de River

Miguel Borja no deja de ser noticia en las redes sociales mientras espera que termine su contrato con River Plate el 31 de diciembre para firmar con un nuevo club. En el medio está Boca Juniors, que desde hace ya varios días lo pretende y desde la dirigencia dejaron en claro que avanzarían por él para cerrarlo en el mercado de pases. Sin embargo, en las últimas horas se filtró el equipo con el que el "Colibrí" finalmente sellaría su vínculo en enero.

El Cruz Azul vuelve a aparecer entre los candidatos después de que la novela tenga como principales protagonistas al "Millonario" -por su salida- y al "Xeneize" por todo lo que generaría su arribo. El elenco mexicano lo pretende desde hace tiempo y todo indica que ya llegaron a un acuerdo. De hecho, si bien resta que el delantero con pasado en Palmeiras firme, ya hasta hay fecha para que se una a sus nuevos compañeros de cara a la temporada 2026.

Borja descartó a Boca y llegaría a Cruz Azul

Según informó el periodista Gerardo González, el Cruz Azul "habría llegado a un acuerdo con Miguel Borja y llegaría a México entre el 26 y el 28 de diciembre para reportarse a la pretemporada". De esta manera, todo estaría encaminado para que el todavía hombre de River llegue a nuevo destino en las semanas venideras. Cabe destacar que actualmente se encuentra en Colombia y hace pocas horas subió una imagen en la que se mostró entrenando.

Por otro lado, González aseguró que el director deportivo del elenco mexicano no fue quien se encargó de la operación. "Lo que me comentaron es que Iván Alonso no llevó la negociación", añadió. Ahora, sólo restará esperar que termine el contrato con el "Millonario" el 31 de diciembre para darle un cierre definitivo a esta novela que comenzó semanas antes de que termine un 2025 para el olvido del "Colibrí" que supo brillar con Martín Demichelis pero no corrió con la misma suerte con Marcelo Gallardo en el banco.

El posteo del periodista Gerardo González sobre el acuerdo entre Miguel Borja y Cruz Azul

La entrevista en la que Borja le abrió las puertas a Boca

"No me pongas en esa situación. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír. Uno no puede cerrar las puertas. Ahora lo que estoy pensando es disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia, pero la puerta de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito“, señaló el "Colibrí" ante la consulta en ESPN F90. Por otro lado, su hermano sentenció: "Claro, hay que escuchar cuál es la oferta y qué dice Román...”.

Con dichas declaraciones, Miguel Borja dejó en claro que no le diría que "no" al "Xeneize" en un futuro y dio lugar a que Juan Román Riquelme y compañía intenten llegar a un acuerdo con él. Sin embargo, el regreso de Cruz Azul a las negociaciones en las últimas horas pondrían un punto final a esta situación para definir su futuro. Mientras tanto, en River continúan en busca de un reemplazo y hay varios futbolistas en carpeta para el mercado de pases.

Los números de Borja en River