El jugador de Boca que Gustavo Alfaro llamaría a Paraguay para el Mundial 2026

El entrenador argentino le sugirió al atacante de Boca que se nacionalice paraguayo

La presencia del Mundial 2026 puede generar una serie de cambios inesperados en la carrera de los jugadores, porque la tendencia a cambiar de equipo es enorme y en algunos casos hay profesionales que optan por obtener una segunda nacionalidad con el fin de ser convocados. Las ganas de participar en el máximo certamen organizado por la FIFA son enormes. Esto quedó reflejado en un jugador de Boca Juniors que podrá ser convocado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay en caso de que le vea condiciones.

No es para nada fácil obtener la doble ciudadanía, porque un jugador debe presentar documentos que le permitan iniciar los trámites o llevar un tiempo viviendo en cierto país para conseguir el permiso que le permita gestionar el trámite. En este caso, Milton Giménez como posee un padre con nacionalidad paraguaya. Una gestión que se llevó a cabo pensando en la chance de ser convocado, destacarse en los amistosos y así tener la oportunidad de participar en el certamen que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, ya que la competencia dentro de la Selección Argentina es enorme y no reúne el nivel necesario para superar a jugadores de la talla de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El delantero cree que podrá sumar minutos en los amistosos y ser convocado al próximo Mundial.

De acuerdo con la información compartida desde Planeta BJ, la decisión de Giménez de obtener la nacionalidad paraguaya se trata de un pedido expreso de Gustavo Alfaro con la promesa de que lo convocará a los próximos partidos amistosos que la selección disputará tanto en la ventana FIFA de marzo. Los rumores señalan que la federación está trabajando de gran manera para cerrar un trato con un seleccionado europeo y el segundo encuentro podría presentar a un adversario que saldrá de Asia o África.

Sin embargo, la convocatoria del delantero no solo depende de lo que haga en el plano de selecciones porque su rendimiento en Boca va a ser el factor determinante que termine de impulsar la decisión del entrenador argentino para colocarlo primero en la nómina preliminar de 55 nombres, que más adelante deberá ser reducida a 26 por orden de FIFA. Los minutos que pueda sumar en el Torneo Apertura, la Copa Argentina y más que nada en la Copa Libertadores serán decisivos.

¿Hay chances de que Giménez vaya de Boca a Racing?

Desde que se produjo el inicio del mercado de pases es posible apreciar que Gustavo Costas se encuentra en la búsqueda de un delantero que pueda acoplarse de gran manera a Adrián "Maravilla" Martínez y pareciera que el elegido es el atacante del conjunto de La Ribera. "Racing mediante su presidente Diego Milito, hizo un llamado a Boca para saber condiciones y las pretensiones por Giménez", expresó el periodista Tati Civielo durante una transmisión que realizó por Kick. Lo particular de este contacto es que no presentó grandes avances en las charlas en los días posteriores.

Esto es producto de que la Academia se encontró enfocada en cerrar las contrataciones de Valentín Carboni y Matko Miljevic. Puede que en el comienzo de la segunda semana de enero aparezcan novedades. Aunque el Xeneize no se va a mostrar flexible al momento de negociar, debido a que pretende recuperar los 4 millones de dólares en la obtención de su ficha. Además, se desprende un detalle que no es para nada menor en esta novela. “Cuando terminó la temporada para Boca, hace unos 20 días, el Chelo Delgado le dijo a Milton Giménez ‘nuestra intención es que vos te quedes, la historia con la gente la revertís’. Palabras más, palabras menos”, expresó el periodista Martín Costa en Radio Splendid.