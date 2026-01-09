"Va a acelerar": Riquelme a punto de sumar un delantero europeo a Boca

Riquelme avanza para que Boca pueda tener su primer refuerzo

El mercado de pases del fútbol argentino expone que Boca todavía no sumó ningún refuerzo a su plantel de cara a una temporada en donde regresará a la Copa Libertadores. Sin embargo, Juan Román Riquelme se encuentra negociando para concretar la llegada de un delantero europeo.

Mientras las negociaciones por Marino Hinestroza siguen sin definirse, el presidente del Xeneize prepara los últimos detalles para cerrar un acuerdo con el Betis de España para obtener la ficha del Ezequiel "Chimy" Ávila. Un jugador que había estado en la órbita de Rosario Central, pero pareciera que tiene el sueño de ponerse la camiseta del conjunto de La Ribera.

Estaba por ser jugador del Getafe pero todo cambió y podría ser el primer refuerzo de Boca

"Se empezó a mover su representación. Hoy les digo algo, en Boca gusta y tras haber recibido el OK, les digo que van a acelerar por el 'Chimy' Ávila", expresó el periodista Luciano Cofano en AZZ. Lo particular es que el delantero argentino estaba por sumarse al Getafe pero La Liga decidió que las negociaciones no se formalicen porque detectaron una serie de irregularidades económicas que provocó la aplicación de una sanción para incorporar jugadores.

"Lo económico no es impedimento. A Boca le llegó 2 millones de dólares la compra del pase y un millón para el contrato", agregó el periodista. Si se suman los impuestos, la operación podría llegar a rondar en los 5 millones. Números que son bastante atractivos para que Claudio Úbeda finalmente pueda conseguir el primer refuerzo de la temporada.

Por otro lado, la operación dispone de grandes chances de concretarse debido a que el "Chimy" Ávila tiene ganas de regresar al fútbol argentino para estar cerca de su familia y poder cruzarse con su hermano Gastón, que acaba de ser fichado por Rosario Central hace unos días.

¿Qué sucede con Hinestroza?

"Por cuarto día consecutivo, el extremo de 23 años no se presentó a entrenar a la par del plantel verdolaga, lo que había generado mucho revuelo en la interna colombiana", expresaron desde el Diario Olé sobre la determinación que nació después de un acuerdo entre Marino Hinestroza y Atlético Nacional.

Lo particular es que Boca considera la decisión de que el jugador haya sido liberado para no entrenar como una señal positiva, pero desde Colombia expusieron un detalle que cambia todo. Una operación que se iba a cerrar en 5 millones de dólares puede que culmine demandando más dinero. Esto es producto de que ahora se menciona 6 millones por la totalidad de la ficha para que el jugador pueda viajar a la Argentina. El motivo radica en que el verdolaga no quiere darle al atacante el 8% de la operación que le corresponde y pretende que el Xeneize lo pague.