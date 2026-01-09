La regla "antisimulación" que FIFA quiere colocar en el Mundial

FIFA quiere que aumente la cantidad de tiempo neto de juego registrado

Cada vez falta menos para el Mundial y la FIFA tiene en mente aplicar una serie de cambios con el fin de que los partidos se vuelvan más atractivos. Una de las medidas que buscan impulsar es que se podría ejecutar una norma pensada para terminar con los equipos que hacen tiempo. Algo que forma parte de las viejas prácticas de este deporte para asegurar resultados, pero que usada en exceso provoca cierto fastidio.

En varios campeonatos, no importa si se trata de una competencia a nivel de clubes o de selecciones, hay siempre un protagonista que decide cuidar el resultado con el fin de asegurar la clasificación. Esto provoca que de manera muy elocuente sus jugadores comiencen a sufrir la presencia de determinadas "lesiones" casi de forma escalonada. Algo que no todos aceptan, pero que es parte del juego debido a que la norma obliga a suspender la acción cuando una persona está tendida sobre el campo.

La norma dejará por dos minutos a un equipo con un jugador menos

"Todo jugador de campo que reciba atención médica deberá permanecer fuera del terreno de juego durante dos minutos. Si un jugador realmente está lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si no lo está, la obligación de salir del campo actuará como disuasivo. Necesitamos proteger el juego y a quienes lo practican. Esta prueba apunta exactamente a eso", expresó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros.

Una determinación que nace a partir de un estudio de la FIFA en donde detectaron que en gran parte de los partidos de los 90 minutos solo 55 corresponden a tiempo de juego real. El resto se divide en situaciones que van desde cambios, saques de falta y jugadores que solicitan la asistencia del personal médico. La nueva medida busca penalizar el uso indebido del reglamento y que quede reservado para momentos en los cuales sea necesario de forma urgente.

Es importante recalcar que el equipo que tenga un jugador tendido en el campo y que solicite la asistencia de los médicos quedará en desventaja numérica por dos minutos. La única excepción es para el arquero que por cuestiones básicas de juego debe permanecer siempre en el arco. Por otro lado, el árbitro podrá habilitar el cambio de manera rápida si se detectó que hay una lesión de gravedad o una molestia muscular que impide la continuidad del juego.

La Selección Argentina podría sumar dos amistosos a días del Mundial 2026

Antes de que el Mundial se quede con la atención de los hinchas, la FIFA colocó una fecha para desarrollar partidos amistosos que serán de gran ayuda para pulir varios detalles y descartar aquellos jugadores que se encuentran al límite desde lo físico. Una oportunidad que la Argentina hará uso porque está intentando cerrar dos encuentros.

Se estima que el primer duelo sería frente a México en la ciudad de Las Vegas, mientras que el segundo quedaría reservado para el Hard Rock Stadium de Miami. Un encuentro que podría contar con la presencia de Honduras como adversario. Lo particular de esta ventana para amistosos es que se va a desarrollar desde el primero hasta el 9 de junio. Es por ello que se tardará un poco en confirmar los duelos porque no todas las federaciones aceptan las invitaciones para disputar este tipo de encuentros al estar el Mundial tan cerca.