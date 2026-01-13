Independiente recibió otra oferta millonaria por una de sus figuras en este mercado de pases

Sufre Gustavo Quinteros: Independiente recibió una oferta millonaria por una figura que se iría en este mercado de pases.

Independiente recibió este martes una nueva oferta por millonaria por una de sus figuras, quien podría irse del equipo en este mercado de pases. Después de varios días de negociaciones con el Santos de Brasil, el 'Rojo' recibió un ofrecimiento formal por Felipe Loyola de parte del Pisa de Italia: el conjunto que milita en la Serie A (actualmente se ubica 19º en puestos de descenso) presentó una propuesta de siete millones de euros brutos por el 70% de su pase, según informó el periodista Matías Martínez, y todo parece indicar que finalmente emigrará del fútbol argentino.

El fichaje del lateral-volante chileno de 25 años se realizaría también con una opción de 4.5 millones de euros por el 30% restante, una operación que en total le dejaría alrededor de 5.4 millones de dólares a la institución de Avellaneda, teniendo en cuenta que sólo tiene el 50% del pase (el otro 50% es de Huachipato de Chile). La cifra final sería suficiente para la dirigencia que preside Néstor Grindetti, que consideró diversas alternativas para vender a 'Pipe', de gran presente futbolístico desde su llegada a mediados de 2024.

Felipe Loyola y un rendimiento que explica el interés internacional

Desde su llegada en 2024, “Pipe” se transformó en una pieza fundamental para Independiente, sobre todo para el ciclo de Julio Vaccari. Su versatilidad le permitió rendir tanto como lateral como en el mediocampo, aportando equilibrio, despliegue y llegada al gol.

Si bien atravesó un breve bajón futbolístico que generó algunas dudas, cerró el año en un nivel alto y completó un muy buen 2025. En total, disputó 62 partidos, convirtió 11 goles y entregó siete asistencias, números que explican por qué volvió a entrar en el radar de clubes del exterior.

Los jugadores que Independiente perdió en este mercado de pases

Por otro lado, el mercado de pases expone que Independiente dejó que se marcharan varios jugadores, que no serán considerados por Gustavo Quinteros, en calidad de prestados. Esto es producto de que no lograron convencer mientras estuvieron en el plantel o regresan de un paso para nada exitoso en otro club que los obliga a salir de nuevo.

Ignacio Maestro Puch: se fue a Puebla de México por 12 meses y con opción de compra.

se fue a Puebla de México por 12 meses y con opción de compra. Santiago Salle: se fue a Sarmiento a préstamo por 12 meses y con opción de compra.

se fue a Sarmiento a préstamo por 12 meses y con opción de compra. Diego Segovia: se fue a Deportivo Maldonado y también por 12 meses.

se fue a Deportivo Maldonado y también por 12 meses. Santiago López: se fue a Tigre a préstamo por 12 meses y con capacidad de extender por 6 más.

se fue a Tigre a préstamo por 12 meses y con capacidad de extender por 6 más. Braian Martínez: se fue a Everton de Chile por una temporada.

se fue a Everton de Chile por una temporada. Patricio Ostachuk: se fue a Atlanta por 12 meses pero sin opción de compra.

se fue a Atlanta por 12 meses pero sin opción de compra. Agustín Quiroga: se fue a Central Córdoba por un año pero sin opción de compra.

Por otra parte, todo indica que en breve se marcharán también Diego Tarzia y Pablo Galdames. De hecho, ninguno de los dos formó parte del conjunto que venció por 2 a 1 a Alianza Lima de Perú en el último amistoso de pretemporada en Montevideo, la capital de Uruguay.

