Atención Independiente: Grindetti, entre las posibles salidas y los palazos a Javier Ruiz

Los palazos de Grindetti a Ruiz y el mercado de pases de Independiente.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, repasó el mercado de pases y liquidó a Javier Ruiz por no querer jugar en la Primera división del "Rojo". El mandamás del club de Avellaneda dialogó con el periodista deportivo Nelson Lafit, una vez consumada la victoria por 2-1 frente a Alianza Lima de Perú en el amistoso de pretemporada en Montevideo, la capital de Uruguay.

Con palazos incluidos al mediocampista ofensivo juvenil, que había sido repescado tras el préstamo en Barracas Central pero se negó a jugar en el "Rey de Copas", el titular de la institución realizó un balance acerca de los otros jugadores que se pueden llegar a ir. Entre ellos se encuentran nada menos que Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, dos piezas fundamentales para el entrenador Gustavo Quinteros en el andamiaje del equipo.

Grindetti repasó el mercado de pases de Independiente

En el mano a mano con el medio partidario Muy Independiente, el máximo dirigente aclaró que "por (Mauricio) Isla aún no hay nada, el mercado es largo" y agregó: "Veremos qué pasa más adelante". Al mismo tiempo, detalló que "Santos no avanzó por Loyola, y por Lomónaco no hay nada concreto. Hay llamados, pero nada formal...". Por último, sobre el único refuerzo que llegó libre desde Rosario Central, el volante ofensivo Ignacio Malcorra, consideró: "Estoy contento, es un jugador que siempre dije que me gustaba".

Grindetti lapidó a Ruiz por no querer jugar en Independiente

Acerca del ex Barracas Central, que se plantó en plena pretemporada y no jugará más en el equipo que lo formó, el Presidente remarcó: "Ruiz me escribió diciéndome que no quería jugar en Independiente. Nosotros repescamos a Ruíz porque el técnico lo quería y habló con él. De la noche a la mañana me dijo que no quería jugar más en el club”. Visiblemente molesto, el mandamás de la entidad roja sentenció: “No lo repescamos para volver a prestarlo... Los contratos están para cumplirlos. Si nos hacen una buena oferta se irá, sino tendrá que cumplirlo”.

