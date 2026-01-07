La rompió en el fútbol argentino, Independiente lo dejó ir y ahora está a un paso de volver

Un delantero que se destacó en el fútbol argentino, Independiente lo vendió y ahora está cerca de volver al país en este mercado de pases.

Rodrigo Atencio es uno de esos casos que el fútbol argentino suele exponer con crudeza. Formado en Independiente y de gran proyección, el extremo nunca logró afirmarse en Avellaneda, explotó lejos y fue transferido. Tras un paso irregular por Brasil, hoy está a un paso de regresar al país y Newell’s Old Boys aparece como su próximo destino en este mercado de pases.

La historia de Atencio en Independiente parecía encaminada a un buen futuro. Se destacaba en Reserva, fue campeón y mostraba condiciones para dar el salto definitivo a Primera. Sin embargo, ese crecimiento que muchos esperaban nunca terminó de consolidarse en el equipo principal y el rumbo de su carrera cambió de forma abrupta.

En el "Rojo" confiaban en su proyección, pero las decisiones deportivas y el contexto institucional terminaron empujándolo a buscar continuidad lejos del club que lo formó. Por eso, en 2024, Atencio fue cedido a Central Córdoba y, bajo la conducción de Omar De Felippe, el talentoso zurdo encontró el escenario ideal para desplegar su mejor versión. Fue protagonista, sumó continuidad y se transformó en una pieza clave del equipo.

Su rendimiento fue decisivo en la histórica Copa Argentina 2024, torneo en el que Central Córdoba alcanzó la final y se consagró campeón tras vencer al Vélez de Gustavo Quinteros. Atencio no solo levantó el trofeo, sino que se destacó como uno de los futbolistas más influyentes del certamen.

Independiente vendió a Atencio y apostó por el mercado

Tras su regreso a Avellaneda, la dirigencia tomó una decisión fuerte: vender el 80% de su pase a Sport Recife por dos millones de dólares. La operación respondió más a una necesidad económica que a una evaluación deportiva de largo plazo. En el club brasileño, Atencio disputó 26 partidos, aunque solo acumuló 887 minutos de juego sobre un total posible de 2.340. La falta de continuidad y el flojo presente colectivo terminaron condicionando su experiencia.

El cierre de su etapa en Sport Recife fue negativo. El equipo descendió y el proyecto deportivo se desmoronó, dejando al mediocampista en una situación incómoda. Si bien sumó rodaje internacional, nunca logró asentarse como titular indiscutido. Ese contexto abrió una nueva posibilidad para su carrera: volver al fútbol argentino, donde había mostrado su mejor nivel.

Newell’s aparece en el horizonte

Tras la pérdida de categoría de Sport Recife, el delantero, de 23 años, tiene encaminada su llegada a Newell’s, en lo que sería su regreso al país en 2026. La operación se cerraría como un préstamo por un año, con opción de compra, y solo restan detalles entre las dirigencias.

El propio jugador reconoció que ya había intentado volver en el mercado anterior, aunque no pudo concretarse. “Quise venir con la gestión anterior, pero fue complicado porque Sport no quiso”, explicó. El descenso del club brasileño cambió el escenario y facilitó las negociaciones.

Una revancha pendiente en el fútbol argentino

El posible arribo a Newell’s representa para Atencio una oportunidad clave: relanzar su carrera en el fútbol argentino y demostrar que el nivel mostrado en Central Córdoba no fue casualidad. Para Independiente, en cambio, su historia vuelve a encender el debate sobre decisiones apresuradas en el mercado de pases. Con un futuro todavía por escribir, el hábil jugador todavía tiene margen para crecer. Y esta vez, lejos de Avellaneda, busca el escenario ideal para confirmar todo aquello que alguna vez prometió.