Otro desplante de Javier Ruiz en Independiente: llegó tarde y el club analiza sanciones

Independiente analiza sancionar a Javier Ruiz tras llegar tarde a entrenar. El enojo del jugador, el trasfondo salarial y su futuro en el mercado de pases.

La relación entre Independiente y Javier Ruiz atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras quedar marginado de la pretemporada, el delantero fue citado para entrenarse en Villa Domínico pero llegó con más de una hora de retraso y encendió alarmas en el club, ya que la postura del jugador se debe a una deuda que tiene la institución.

El delantero, de 21 años, que había sido repescado desde Barracas Central en este mercado de pases, había sido notificado para presentarse a practicar en el predio del "Rojo" tras ser apartado por Gustavo Quinteros, pero su llegada tardía fue interpretada que no se trató de un descuido y ya analizan aplicar una sanción disciplinaria, mientras el caso se sigue de cerca puertas adentro.

El origen del enojo de Javier Ruiz

El conflicto se desató el lunes, cuando Ruiz directamente no se presentó al entrenamiento. Esa ausencia encendió la polémica y expuso las diferencias entre las partes. Desde el entorno del jugador explicaron que la decisión estuvo vinculada a una deuda salarial, mientras que en Independiente consideran que se trató de una estrategia para presionar por una salida, ya sea quedando libre o forzando una cesión al exterior. Según trascendió, el futbolista expresó su malestar por una situación contractual que arrastra desde mediados de 2025.

De acuerdo a la información revelada por TyC Sports, Ruiz tomó la determinación de no entrenarse como forma de protesta. En junio de 2025, el delantero renovó su contrato con Independiente hasta diciembre de 2029, pero la dirigencia habría continuado pagándole el salario previo a la firma y no el monto actualizado correspondiente al nuevo vínculo.

Esa situación generó un fuerte enojo en el jugador, que entiende que el acuerdo no fue respetado en los términos económicos pactados. Con el correr de las horas, Ruiz ofreció disculpas a algunos referentes del plantel por haberse ausentado al primer día de la pretemporada, aunque el conflicto ya estaba instalado.

El rol de Gustavo Quinteros y qué hará Independiente con Ruiz

En el plano futbolístico, la situación del extremo que más regates tuvo durante el 2025 en la liga argentina tampoco es alentadora. El delantero no fue tenido en cuenta por Quinteros para la temporada que está por comenzar, lo que terminó de empujar el conflicto. Ante este escenario, la idea era que el diestro comenzara a entrenarse con el grupo que conduce la dupla integrada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, pero con su llegada tarde todo puede cambiar.

La postura de Independiente es clara y firme. El club está dispuesto a negociar una transferencia, pero solo si se respeta el valor que consideran adecuado por el pase del futbolista. No habrá negociaciones a la baja ni cesiones que no resulten beneficiosas para la institución.

Mientras tanto, la dirigencia analiza posibles sanciones por los actos de indisciplina recientes y busca encauzar una situación que, por ahora, parece lejos de una solución inmediata. El caso de Ruiz se suma así a una serie de conflictos contractuales y deportivos que Independiente intenta ordenar en un mercado de pases complejo, con la necesidad de equilibrar lo económico, lo futbolístico y la convivencia interna.