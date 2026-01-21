Paolo Guerrero reveló la verdadera razón por la que nunca jugó en Boca

Guerrero admitió que tuvo charla con Riquelme para sumarse a Boca

El mercado de pases dispone de una gran cantidad de historias en donde los clubes inician negociaciones en secreto pero son varias las que no llegan a concretarse y con el paso del tiempo quedan expuestas. Uno de los casos más particulares es el de Paolo Guerrero que sonó en varias oportunidades como posible refuerzo de Boca, pero siempre existió un obstáculo para que su traspaso se haga realidad.

Si se repasa la carrera del delantero es posible apreciar que sumó minutos en el Bayer Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Avaí, Racing, Liga de Quito, Universidad César Vallejo y Alianza Lima. Una extensa trayectoria que podría haber contado con un paso con la camiseta del conjunto de La Ribera, pero siempre sucedió algo que impidió su arribo o que obligó a pensar en otro tipo de jugador para reforzar al plantel.

Guerrero estuvo muy cerca de sumarse a Boca en el 2022

"Tuve dos oportunidades para llegar a Boca Juniors. El primero fue en el 2020, antes que me lesionara. Estuve a un pelo de cerrar", expresó Paolo Guerrero en charla con TyC Sports. Lo particular es que al poco tiempo hubo un nuevo intento desde la Argentina pero el trago amargo volvió a repetirse y alejó a las partes para siempre.

“La segunda se dio en 2022: hablé con Román y mandaron al doctor Batista para que me examinara la rodilla. “Tenía para un tiempo más, unos siete meses, no me veía cercano a jugar. No estaba dentro de las posibilidades“, profundizó. Una declaración que se encuentra respaldada por el presidente de la institución que expuso más detalles de aquel segundo contacto para incorporar al experimentado jugador.

"Cuando me tocó volver al club como dirigente, pregunté por él, por Farfán, pero Paolo estaba con un tema de su lesión. Nosotros habíamos mandado al doctor Batista, que es muy conocido con el tema de lesiones de rodilla, y lo miró”, explicó Juan Román Riquelme en el podcast Enfocados. “Yo creo que hay jugadores. Paolo yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien, así como Farfán, Marcos Rojo cuando llegó. Son jugadores que tenían que jugar acá, pero no se pudo”, agregó.

Boca arranca el Apertura sin delanteros

En la actualidad, los servicios de un delantero como Paolo Guerrero son más que necesarios en Boca porque comenzará el Torneo Apertura con tres bajas de gran peso como son las de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Ambos están lesionados y es probable que se pierdan los primeros tres partidos del certamen. Esto no solo provoca cierto fastidio entre los hinchas por la mala racha de lesiones, sino que se incrementa aún más con el reemplazante que el equipo posee.

De momento, Boca cuenta con los servicios de Lucas Janson como atacante para afrontar los partidos contra Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata y Newell's. Además, se debe sumar que las negociaciones por Marino Hinestroza colapsaron después de que Vasco da Gama de Brasil ofreciera más dinero a Atlético Nacional y mejores condiciones de pago.