Robaron a Boca: el competidor que dejó al xeneize sin Hinestroza

Un mes de negociación podrían culminar con Hinestroza sin jugar en Boca

Una de las novelas del mercado de pases expone que Boca se encuentra bastante cerca de quedarse sin la incorporación de Marino Hinestroza al plantel que está en manos de Claudio Úbeda. No solo por falta de cintura al momento de negociar, sino también por la presencia de un importante equipo de Brasil que en las últimas horas avanzó en las charlas con Atlético Nacional.

Se estimaba que la llegada del delantero iba a darse en algún momento del fin de semana, pero la respuesta sobre la última oferta nunca se materializó. Una que acercaba una cifra de 5 millones de dólares, sin embargo que restaba la confirmación de detalles finos por parte del conjunto verdolaga y cuestiones vinculadas con el contrato del jugador.

Hinestroza podría continuar con su carrera en Vasco da Gama

Esto dio pie a que suceda algo bastante particular y que no sorprende a los hinchas, debido a que las negociaciones de Boca se extendieron por más de 30 días. "Vasco da Gama hizo una oferta formal y amenaza con llevarse a Marino Hinestroza. El equipo de Brasil ofertó 5 millones de dólares a Atlético Nacional y le hizo una propuesta contractual al futbolista. Ahora, el jugador será el que tenga la última palabra", señaló el periodista César Merlo.

Lo particular de este ofrecimiento es que se trataría de un ingreso sin contar con los impuestos. Algo que sedujo de gran manera al conjunto que milita en el fútbol colombiano. Mientras que el jugador pasaría a formar parte de los mejor pagos del plantel. "¿Por qué no se había cerrado con Boca? Diversos cambios en la negociación, algunos problemas de porcentajes, diferencias entre los clubes, plusvalía o quedarse con los derechos del pase", agregó.

Otro detalle que dilató las negociaciones más de lo esperado es que el Xenieze cometió el error de llegar a un acuerdo con Marino Hinestroza en lo salarial, pero después habría dado marcha atrás con algunos retoques que no fueron bien recibidos. Una decisión que provocó que dejara de presionar para lograr su salida de Atlético Nacional.

Es por ello que la presencia de Vasco da Gama genera que Boca se quede en lo que iba a ser su primer refuerzo en el vigente mercado de pases. Un detalle para nada menor en un equipo que se está preparando para disputar la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Además, se debe sumar que Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez se encuentran lesionados y no hay un delantero bien definido para afrontar los primeros cinco partidos del Torneo Clausura. Un panorama que obliga de gran manera a incorporar en la zona de ataque.