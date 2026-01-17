El 11 de Boca vs. Olimpia: los 4 cambios de Úbeda y las bajas a una semana del debut en el Apertura

El 11 de Boca vs. Olimpia: los cambios y las bajas antes del debut en el Apertura

Boca Juniors enfrentará a Olimpia de Paraguay este domingo 18 de enero en el marco del último amistoso de pretemporada y Claudio Úbeda ya piensa en el 11 titular que parará en el verde césped. Este duelo tendrá lugar en el Estadio Único de San Nicolás y el equipo del "Sifón" tendrá que ganar después del empate sin goles en La Bombonera contra Millonarios de Colombia. Es que una semana después comenzará su andar contra Deportivo Riestra en el Torneo Apertura, en donde buscará volver a ser campeón.

En principio, el DT probó con cuatro modificaciones con respecto a los que igualaron contra el "Albiazul" hace pocos días atrás. A su vez, es consciente de que habrá otros cuatro futbolistas que todavía no tiene a disposición para este compromiso, pero que apuntan a regresar para el campeonato directamente el próximo domingo 25. Mientras tanto, la dirigencia y los hinchas esperan tanto por Marino Hinestroza como por más refuerzos en este mercado de pases.

Con cuatro bajas y cuatro lesionados, los 11 de Úbeda en Boca para jugar vs. Olimpia

Este sábado 17 de enero, en las horas previas al encuentro, Úbeda dispuso cuatro cambios con respecto al cruce anterior. Ingresaron Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco, aunque no tienen su lugar asegurado para estar contra Olimpia. Tampoco otros futbolistas como el chileno Carlos Palacios, el uruguayo Edinson Cavani, Milton Giménez y Rodrigo Battaglia.

De esta manera, no formaron parte de los posibles 11 que el técnico paró en el entrenamiento Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre. Sin ellos cuatro, la posible formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos.

La lista de convocados de Boca vs. Olimpia de Paraguay

Cuándo juegan Boca y Olimpia de Paraguay en San Nicolás: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" jugará el segundo partido de pretemporada este domingo 18 de enero cuando se enfrente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás. La transmisión de dicho encuentro que comenzará a las 21 horas estará a cargo de la plataforma Disney+ en su plan Premium.

El fixture de Boca para el Torneo Apertura y la Copa Libertadores