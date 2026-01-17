El 11 de Boca vs. Olimpia: los 4 cambios de Úbeda y las bajas a una semana del debut en el Apertura

Boca Juniors enfrentará a Olimpia de Paraguay este domingo 18 de enero en el marco del último amistoso de pretemporada y Claudio Úbeda ya piensa en el 11 titular que parará en el verde césped. Este duelo tendrá lugar en el Estadio Único de San Nicolás y el equipo del "Sifón" tendrá que ganar después del empate sin goles en La Bombonera contra Millonarios de Colombia. Es que una semana después comenzará su andar contra Deportivo Riestra en el Torneo Apertura, en donde buscará volver a ser campeón.
En principio, el DT probó con cuatro modificaciones con respecto a los que igualaron contra el "Albiazul" hace pocos días atrás. A su vez, es consciente de que habrá otros cuatro futbolistas que todavía no tiene a disposición para este compromiso, pero que apuntan a regresar para el campeonato directamente el próximo domingo 25. Mientras tanto, la dirigencia y los hinchas esperan tanto por Marino Hinestroza como por más refuerzos en este mercado de pases.
Con cuatro bajas y cuatro lesionados, los 11 de Úbeda en Boca para jugar vs. Olimpia
Este sábado 17 de enero, en las horas previas al encuentro, Úbeda dispuso cuatro cambios con respecto al cruce anterior. Ingresaron Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco, aunque no tienen su lugar asegurado para estar contra Olimpia. Tampoco otros futbolistas como el chileno Carlos Palacios, el uruguayo Edinson Cavani, Milton Giménez y Rodrigo Battaglia.
De esta manera, no formaron parte de los posibles 11 que el técnico paró en el entrenamiento Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre. Sin ellos cuatro, la posible formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos.
Cuándo juegan Boca y Olimpia de Paraguay en San Nicolás: hora, TV y cómo ver el partido online
El "Xeneize" jugará el segundo partido de pretemporada este domingo 18 de enero cuando se enfrente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás. La transmisión de dicho encuentro que comenzará a las 21 horas estará a cargo de la plataforma Disney+ en su plan Premium.
El fixture de Boca para el Torneo Apertura y la Copa Libertadores
- Fecha 1 - Boca vs. Deportivo Riestra - Domingo 25 de enero a las 18.30.
- Fecha 2 - Estudiantes de La Plata vs. Boca - Miércoles 28 de enero a las 22.15.
- Fecha 3 - Boca vs. Newell's - Domingo 1 de febrero a las 19.15.
- Fecha 4 - Vélez vs. Boca - Domingo 8 de febrero a las 22.
- Fecha 5 - Boca vs. Platense - Domingo 15 de febrero a las 19.30.
- Fecha 6 - Boca vs. Racing (interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20.
- Fecha 7 - Lanús vs. Boca - Miércoles 25 de febrero a las 12.
- Fecha 8 - Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Sábado 28 de febrero a las 17.45.
- Fecha 9 - Central Córdoba vs. Boca - Domingo 8 de marzo a las 19.15.
- Fecha 10 - Boca vs. San Lorenzo - Miércoles 11 de marzo a las 19.45.
- Fecha 11 - Unión vs. Boca - Domingo 15 de marzo a las 22.
- Fecha 12 - Boca vs. Instituto - Domingo 22 de marzo a las 20.
- Fecha 13 - Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 7 de abril.
- Fecha 14 - Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 14 de abril.
- Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.
- Fecha 16 - Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 28 de abril.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 5 de mayo.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 19 de mayo.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 26 de mayo.