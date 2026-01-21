Javier Milei llegó por la tarde al frío suizo de Davos. Seis grados bajo cero. Posó para una foto en la nieve junto a su equipo que lo acompañó y se encerró a terminar de dar las últimas pinceladas a un discurso que aún no está cerrado pero del que ya hay pistas.

Con la colaboración de Santiago Caputo y Manuel Adorni, Milei armó una ponencia que, adelantaron en Casa Rosada a El Destape, será otra vez explosiva. Tendrá similitudes con la del año pasado pero sin los ataques a la comunidad gay que generó una marcha multitudinaria en diferentes puntos del país y marcó el destino de un 2025 que arrancó con ese enojo en la sociedad, siguió con LIBRA y sufrió caídas en su imagen positiva y crecimiento de la imagen negativa hasta casi terminado el año.

"Eso seguro. Este año no estará esa parte en la temática del discurso", afirmó una fuente a El Destape al tanto de las palabras del Presidente. Se espera una ponencia donde la economía, la batalla cultural y la inmigración sean la columna principal de las palabras de Milei. "Esta vez les toca a otras minorías", bromeó un funcionario ante El Destape en Casa Rosada.

La intervención del Presidente en el Foro Económico de Davos se dará a las 11.45 hora argentina. Antes se reunirá con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y con el Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende.

En enero de 2025, Milei generó un escándalo con sus palabras. Asoció a los integrantes de la comunidad directamente con el abuso infantil, bajo el concepto de "ideología de género " que usa la derecha para denostar a la diversidad sexual y la ampliación de derechos. “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, sostuvo el mandatario.

Esas palabras generaron repudio no solo en la comunidad LGBT+ sino en toda la sociedad argentina y a los días se armó una de las marchas más convocantes contra Milei en el año.

En Casa Rosada reconocieron el error en su momento y sintieron el impacto. Según fuentes de Gobierno a las que pudo acceder El Destape, el tema contra la comunidad gay no estaba en la versión final del discurso pero Milei decidió sumarlo sobre la hora ya que necesitaba un ítem que generara mucho impacto. Y tuvo consecuencias.

Luego, Milei intentó demostrar que había sido tergiversado por un medio de comunicación. Pero no pudo lograr torcer el rechazo a sus palabras en la sociedad argentina. El tema fue uno de los tres que más generó conversación en redes sociales, el terreno libertario. Todo impacto negativo que hasta el día de hoy se lamentan en Casa Rosada.