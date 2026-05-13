Cerró un histórico local de indumentaria.

La industria textil y los comercios son de los sectores más golpeados por la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, un histórico local de ropa anunció el cierre de sus puertas.

Se trata del reconocido comercio de indumentaria urbana y cultura BMX de Salta, Fruta Store, afectado por la suba de costos, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

El local es de los más reconocidos del centro de la ciudad de Salta gracias a sus 10 años siendo referente del diseño independiente y del nicho del BMX local. La noticia fue confirmada por el dueño de la marca.

"Hoy nos toca escribir unas palabras que nunca pensamos tener que decir. Después de 10 años increíbles, en los que Fruta Store fue mucho más que una tienda, tomamos la decisión de cerrar esta etapa", marcó a través de las redes sociales.

En esa línea, agregó: "Fueron años de crecimiento, de aprendizaje, de errores y aciertos, pero sobre todo de comunidad. Nada de esto hubiera sido posible sin cada persona que pasó por el local, que compró, que recomendó, que bancó el proyecto desde el primer día o que se sumó en el camino. Gracias de corazón".

"También queremos agradecer especialmente a todas las personas que fueron parte de las producciones de fotos y videos, a los artistas que nos acompañaron y en los que confiamos. A la escena del BMX que desde el primer momento nos dio un empujón enorme para crecer y posicionarnos. Ustedes fueron una parte esencial de lo que construimos. Gracias también a todas las marcas que confiaron en Fruta Store durante estos 10 años, que apostaron por nosotros, que crecieron junto al proyecto y que nos eligieron como espacio para mostrar su identidad. Sin ustedes, este camino no hubiera sido posible", sumó.

Los motivos del cierre de Fruta Store

Al respecto, el dueño de la marca señaló que "no es una decisión fácil" y apuntó contra "la realidad económica actual, especialmente en el rubro textil", lo cual los puso en "en un lugar donde sostener el proyecto se volvió muy difícil". En esa línea describió que el cierre llegó por "los costos que no paran de subir, consumo que baja y un contexto que no acompaña".

"Fruta Store fue parte de nuestra vida durante una década, y eso no se borra. Nos llevamos vínculos, experiencias y un montón de recuerdos que valen más que cualquier otra cosa. Gracias por estos 10 años. Nos vemos en lo que venga", concluyó.