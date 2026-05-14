En el mundo laboral, la presencia también pasa por cómo uno huele. Un buen perfume puede marcar la diferencia y evitar que te recuerden como “el tipo que dejó olor desagradable en el ascensor”. La clave está en elegir fragancias frescas que acompañen la jornada sin saturar el ambiente.

Para el trabajo, lo ideal es un aroma que resista largas horas, múltiples reuniones y hasta las noches de horas extra, sin que se imponga ni se note antes que vos. Las fragancias seleccionadas logran un equilibrio perfecto: son refinadas y sutiles, frescas pero con un toque sofisticado, transmitiendo profesionalismo y elegancia.

Una opción destacada es Prada L’Homme, lanzada en 2016 y creada por Daniela Andrier. Esta fragancia se caracteriza por su nota de iris, que le da un aroma aterciopelado y suave, casi similar al jabón. Además, suma toques de neroli, violeta, cardamomo, madera de cedro y pachuli. Su frescura se mantiene incluso en jornadas intensas y el efecto de “ropa recién lavada” la hace ideal para reuniones y cenas de trabajo.

Para los días calurosos, Eau Givrée de Terre d’Hermès, creado en 2022 por Christine Nagel, es una opción ideal. A diferencia de la versión original, más terrosa y cálida, esta fragancia incorpora notas de limón helado, bayas de enebro, pimienta de Timur y matices amaderados y minerales. Su frescura recuerda a cítricos sobre piedras frías, perfecta para el verano y los trayectos a la oficina.

Esta fragancias ofrece un aroma ideal para la oficina.

Si buscás algo vibrante y sofisticado, Torino21 de la casa italiana Xerjoff, creada para las ATP Finals de Turín, combina menta, limón, albahaca y tomillo en su apertura. Luego se asienta en lavanda, romero y una base almizclada suave. Su aroma, atlético y elegante, perdura hasta la noche sin volverse pesado.

Otras fragancias que se destacan para la oficina

Para quienes necesitan un perfume que funcione tanto de día como en eventos nocturnos, Y Eau de parfum, obra de Dominique Ropion en 2018, es una excelente elección. Mezcla bergamota, jengibre y manzana con salvia, bayas de enebro, haba tonka y madera de ámbar. Su aroma evoluciona de brillante y enérgico a suave y seductor, ideal para pasar de la oficina a una cena o salida después del trabajo.

Finalmente, para causar una impresión impecable, Bleu de Chanel se mantiene como un clásico moderno. Creado por Jacques Polge y con Jacob Elordi como embajador, su versión eau de parfum es intensa y duradera, pero sin ser invasiva. Combina toronja, incienso, jengibre, sándalo y cedro, logrando una fragancia fresca, amaderada y ligeramente ahumada que transmite lujo sin ostentación.