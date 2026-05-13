Ernesto Tenembaum humilló al ex conductor de Intratables tras su descargo contra la Marcha Federal Universitaria.

El periodista Alejandro Fantino apuntó contra la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló en distintos puntos del país el pasado martes. Durante su streaming en Neura Media, el conductor planteó que la manifestación no reflejaba una “demanda generalizada”, sino un “posicionamiento sectorial”. Asimismo, expresó: “Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde verdaderamente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo. Que sea también fácil para un pibe de Pampa del Infierno, Chaco”.

Además, agregó: “Nos vienen a correr diciendo ‘no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer’. No, sigan estudiando la cura del cáncer, yo quiero que estudien la cura del cáncer y que incluso pongan más guita ahí. Pero no me vengan a correr con ‘desfinancian’. No papá, ‘no desfinancien’ no, vos la gastas en lo que se te canta gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos”.

En este contexto, el periodista Ernesto Tenembaum durante un programa de Radio con Vos, criticó el video de Fantino y su “descargo” en contra de las universidades: “Si yo veo algo ahí, es alguien que no tiene elementos psicoanalíticos para procesar una información. Es decir, eso que él dice que tiene, es por lo menos en este punto lo que carece, es muy raro lo que hace, se pone en un lugar donde nadie lo pone. ‘Vos me venís a correr’, nadie está hablando de vos, nadie te está diciendo nada. Es ridículo, no entiendo de qué estás hablando”.

La cuarta Marcha Federal Universitaria fue masiva

Desde temprano llegaron grupos de distintas facultades y universidades del país a la Marcha Federal Universitaria. En la Avenida de Mayo se reunieron estudiantes, docentes, investigadores del Conicet, familias y agrupaciones políticas. También participaron actores, músicos y referentes de la cultura, que antes de la marcha habían compartido videos apoyando la movilización.