Alejandro Fantino explotó contra la Marcha Universitaria.

Este martes 12 de mayo tuvo lugar la Marcha Federal Universitaria, la cual tuvo su epicentro en Plaza de Mayo pero que también contó con manifestaciones a lo largo y ancho del país. Los medios de comunicación dedicaron una buena cantidad de horas a la cobertura de este evento, así como también hicieron sus respectivos análisis sobre la causa que los convocó.

Alejandro Fantino fue uno de ellos, aunque su lectura fue mas bien negativa: lejos de observar la voluntad popular y el reclamo de toda una sociedad, alegó que hubo un claro partidarismo y hasta sostuvo que esto no hizo más que favorecer "a un grupo" que se està congregando para defender "sus putos privilegios".

La Marcha Federal Universitaria congregó nuevamente a un gran número de argentinos.

Alejandro Fantino destrozó la Marcha Federal Universitaria.

"Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde verdaderamente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo. Que sea también fácil para un pibe de Pampa del Infierno, Chaco", expuso primeramente en el programa que conduce en Neura, enumerando luego varias localidades el interior santafesino y cordobés. "¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar. A la Universidad Pública de Córdoba, a 160 kilómetros. Les rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios", aseguró.

"Nos vienen a correr diciendo 'no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer'. No, sigan estudiando la cura del cáncer, yo quiero que estudien la cura del cáncer y que incluso pongan más guita ahí. Pero no me vengan a correr con 'desfinancian'. No papá, 'no desfinancien' no, vos la gastas en lo que se te canta la chota gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos", disparó totalmente enardecido. "Minga. ¿La ponemos nosotros y somos los malos? ¿Ah sí? Mirá vos, ¿dónde está el negocio? Encima que la pongo yo laburando, el malo soy yo, no el zurdo este que caga a trompadas a los pibes por entrar con una remera del color de La Libertad Avanza", cuestionó.

"¿El malo soy yo de verdad? ¿De verdad me decís que yo soy el malo, poniéndola históricamente? No papá, no me vas a manipular, porque tengo elementos psicoanalíticos para que no me manipules, porque te como el hígado", sumó el ex Intratables, quien concluyó: "Acomodate, gastá la que tenés, acomodate como todo argentino de bien se acomoda históricamente".