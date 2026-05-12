Marcha Federal Universitaria en vivo: se espera una masiva protesta contra el ajuste de Milei a la UBA y todas las universidades

Se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar por la aplicación de la ley de Financiamiento.

La Marcha Federal Universitaria 2026 vuelve a movilizar este 12 de mayo a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas en distintos puntos del país. Las protestas se realizan en rechazo al ajuste presupuestario sobre las universidades públicas y para exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento, en una jornada que tendrá actos, clases públicas y movilizaciones masivas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización tendrá su concentración principal frente a Plaza de Mayo, con un acto central a las 17 horas. En paralelo, habrá marchas y actividades en provincias como Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires. La marcha federal universitaria en Córdoba prevé una fuerte convocatoria estudiantil y sindical, mientras que la marcha federal universitaria Mar del Plata incluirá un acto conjunto de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La protesta retoma el espíritu cuando fue la histórica movilización realizada el 23 de abril 2024. Aquella jornada marcó uno de los mayores reclamos universitarios de los últimos años, para pedir por la sanción de una ley de Financiamiento Universitario que finalmente se logró. Luego, Milei la vetó, el Congreso ratificó la sanción pero el Gobierno nacional aun se niega a aplicarla.

Seguí la cobertura EN VIVO y minuto a minuto de la Marcha Federal Universitaria 2026: horarios, recorridos, cortes de tránsito, discursos, actividades en las universidades y reacciones políticas durante toda la jornada.