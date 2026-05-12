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Marcha Federal Universitaria

Marcha Federal Universitaria en vivo: se espera una masiva protesta contra el ajuste de Milei a la UBA y todas las universidades

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

La marcha federal universitaria 2026 se realiza este 12 de mayo en distintos puntos de Argentina con movilizaciones de estudiantes, docentes y autoridades académicas en defensa del financiamiento educativo. 

La Marcha Federal Universitaria 2026 vuelve a movilizar este 12 de mayo a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas en distintos puntos del país. Las protestas se realizan en rechazo al ajuste presupuestario sobre las universidades públicas y para exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento, en una jornada que tendrá actos, clases públicas y movilizaciones masivas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización tendrá su concentración principal frente a Plaza de Mayo, con un acto central a las 17 horas. En paralelo, habrá marchas y actividades en provincias como Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires. La marcha federal universitaria en Córdoba prevé una fuerte convocatoria estudiantil y sindical, mientras que la marcha federal universitaria Mar del Plata incluirá un acto conjunto de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.

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La protesta retoma el espíritu cuando fue la histórica movilización realizada el 23 de abril 2024. Aquella jornada marcó uno de los mayores reclamos universitarios de los últimos años, para pedir por la sanción de una ley de Financiamiento Universitario que finalmente se logró. Luego, Milei la vetó, el Congreso ratificó la sanción pero el Gobierno nacional aun se niega a aplicarla. 

Seguí la cobertura EN VIVO y minuto a minuto de la Marcha Federal Universitaria 2026: horarios, recorridos, cortes de tránsito, discursos, actividades en las universidades y reacciones políticas durante toda la jornada.

Hace 3 minutos

La CGT marcha “en defensa de la educación pública y la ciencia”

La Confederación General del Trabajo convocó a movilizarse este 12 de mayo en la Marcha Federal Universitaria contra el desfinanciamiento del sistema educativo y científico. La central obrera llamó a concentrar desde las 15 en Diagonal Sur y Bolívar.

 

“Este 12 de mayo nos movilizamos en la Marcha Federal en defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia nacional”, señaló la CGT en un comunicado. Además, advirtió sobre “un proceso de desfinanciamiento que deteriora condiciones de estudio, enseñanza y trabajo”.

 

La central sindical reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y trabajadores de la educación, al sostener que “la educación pública no es un privilegio: es un derecho”.

Hace 10 minutos

El emocionante video de la UBA para convocar a la Marcha Federal

Hace 18 minutos

El SUTNA lleva el conflicto de FATE a la Marcha Universitaria

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) participará de la Marcha Universitaria en defensa de la educación pública y gratuita, con una convocatoria prevista para las 14 en Plaza de Mayo.

 

“Defender la educación también es construir un futuro para nuestras familias”, señaló el gremio en un comunicado difundido antes de la movilización. Además, ratificó su consigna de conflicto: “¡FATE no se cierra!”.

 

La participación del SUTNA se suma a la de sindicatos, organizaciones sociales y sectores productivos que acompañarán la protesta contra el ajuste del Gobierno sobre las universidades públicas.

Hace 20 minutos

Previo a la marcha, el Gobierno hizo un recorte millonario y frenó obras universitarias

El recorte afecta programas educativos y obras en trece universidades nacionales, entre ellas La Plata, San Martín, Avellaneda y Río Cuarto. La medida agudiza el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.

El Gobierno nacional dispuso un recorte millonario a las obras públicas y perjudicó a universidades claves del AMBA y el interior del país. Asimismo, eliminó el fondo de compensación salarial docente y afectó a cientos de docentes en las provincias. La medida se dispuso en la previa de la marcha universitaria que se llevará a cabo este martes en todo el país.

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Hace 30 minutos

Marcha Federal Universitaria en mayo: cuándo es, hora y dónde

Se trata de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que busca visibilizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el marco de una crisis económica que atraviesa diversos sectores como salud, transporte público y educación, la semana próxima se llevará a cabo un nuevo encuentro en defensa de la Universidad Pública. Se trata de la cuarta Marcha Federal Universitaria y que tendrá lugar el martes 12 de mayo. 

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Hace 30 minutos

APYME se suma a la Marcha Universitaria

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) respaldó la Marcha Federal Universitaria de este martes y llamó a “defender la universidad y la patria” frente al ajuste del Gobierno sobre el sistema educativo y científico.

 

En un comunicado, la entidad advirtió que la administración de Javier Milei busca aplicar “una reducción de un 41,6 % en la asignación de recursos” para las universidades entre 2023 y 2026. Además, sostuvo que “el salario real docente y no docente cayó 34,2 %” desde noviembre de 2023.

 

APYME aseguró que el ajuste implica “una demolición calculada contra el desenvolvimiento de la actividad nacional” y llamó a construir “la unidad y la reconstrucción nacional, antes de que sea demasiado tarde”.

Hace 1 hora

Marcha Federal Universitaria 2026: qué dice la ley de Financiamiento que Milei no cumple

La marcha de este martes busca que el Gobierno nacional cumpla con la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en agosto del 2025. 

Marcha Federal Universitaria busca la recomposición salarial docente y el presupuesto universitario

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Marcha Federal Universitaria: los cortes en Buenos Aires, uno por uno

El acto central de la Marcha Federal Universitaria está previsto para las 17h en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. 

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Marcha Federal Universitaria en Argentina este martes: provincia por provincia

La protesta en todo el país buscará reeditar el impacto político que ya tuvieron las movilizaciones universitarias durante la gestión de Milei. El reclamo apunta al congelamiento presupuestario, la pérdida salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. 

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Decano de la UTN: "Está en riesgo el futuro tecnológico e industrial de la Argentina”

El ingeniero Guillermo Oliveto cuestionó al Gobierno Nacional y advirtió que son "cada vez más" los docentes calificados que dejan las aulas por salarios "indignos".

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Kicillof estará en la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

En Córdoba el gobernador convocó a los gremios a marchar en cada una de las provincias de la Argentina en defensa de la educación pública. Carlos Bianco ratificó el pedido y dijo que la convocatoria la hacen desde el MDF y el PJ bonaerense. 

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16:33 | 10/05/2026

Gremios docentes de Chaco se suman a la Marcha Federal y cargan contra el ajuste de Zdero

Las entidades convocaron a una movilización conjunta con la comunidad universitaria el próximo martes. Desde los gremios advirtieron sobre el "fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes" por decisión del gobernador chaqueño. 

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18:09 | 09/05/2026

Nuevo ataque del Gobierno a la UBA, a días de la Marcha Federal Universitaria

Yacobitti había advertido que el Gobierno nacional no transfirió un solo peso destinado a hospitales universitarios. El subsecretario de Políticas Universitarias señaló que las autoridades pretenden retener el equivalente al 95% del fondo total.

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17:00 | 07/05/2026

La UNCA se prepara para la Marcha Federal Universitaria contra el ajuste de Milei

La movilización será el próximo martes 12 de mayo. En Catamarca, marcharán desde la ENET hacia la sede universitaria. El rector Orellano advirtió por recortes presupuestarios, el congelamiento salarial y la falta de actualización de partidas

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16:14 | 07/05/2026

Otro fallo a favor de Milei por las universidades: se suspende la ley y define la Corte

En medio de los preparativos de una nueva marcha masiva, la Justicia definió dejar en suspenso el envío de fondos a las universidades hasta que se expida la Corte Suprema.

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19:30 | 05/05/2026

A una semana de la Marcha Federal, Kicillof se reunió con rectores universitarios

A días de la movilización nacional, el mandatario cuestionó el ajuste del Gobierno de Javier Milei y alertó por la crisis en las universidades, con recortes presupuestarios, caída salarial docente y funcionamiento al límite en las casas de estudio.

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15:48 | 30/04/2026

Luego de la intimación a los rectores, la UNCA denunció "presión" política del Gobierno

Previo a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo, el vicerrector de la casa de estudios cruzó a la cartera que comanda Sandra Pettovello, que exigió que se informen "las medidas que tomaron" frente a los paros. Advierten que las autoridades nacionales no envían "los fondos necesarios". 

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19:33 | 28/04/2026

Yacobitti le respondió a Capital Humano: "No se garantiza el derecho a la educación"

El vicerrector de la UBA cruzó a la cartera que comanda Sandra Pettovello y que le había exigido a los rectores de las casas de altos estudios que informen "las medidas que tomaron" frente a los paros universitarios previstos para esta semana.

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13:40 | 21/04/2026

Universidades vuelven a marchar contra Milei en todo el país el 12 de mayo

La comunidad educativa universitaria volverá a manifestarse de forma masiva en las calles de todas las provincias, mientras el Gobierno Nacional sigue sin cumplir con el financiamiento que ratificó el Congreso.

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18:39 | 18/09/2025

El factor calle

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