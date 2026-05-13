"Cobrando miseria”: en TN descolocaron al funcionario de Milei que defendía el ajuste universitario

En TN dejaron sin palabras al funcionario que defiende el desfinanciamiento.

Un momento de altísima tensión se vivió en la pantalla de TN cuando un funcionario del Gobierno quedó completamente descolocado en vivo al intentar justificar el ajuste sobre las universidades.

El protagonista del incómodo episodio fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien fue invitado al programa de Jonatan Viale para defender las medidas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei.

La insólita justificación de Alejandro Álvarez

Todo comenzó cuando Álvarez intentó relativizar las críticas al ajuste señalando que situaciones similares ya habían ocurrido en otros gobiernos. “Nunca escuché que hicieran la misma comparación cuando los ministros del anterior gobierno se actualizaban los sueldos”, lanzó, visiblemente molesto.

Alejandro Álvarez se quedó sin palabras en TN.

Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y fue mucho más directa de lo que esperaba. Franco Mercuriali lo cruzó con un planteo concreto que dejó sin margen de escape al funcionario.

Mercuriali lo dejó sin palabras

“Hablamos de salarios de 500 mil o 800 mil pesos, y explicaste que el ajuste cayó en el sector público”, arrancó el periodista, poniendo el foco en la situación de los docentes universitarios.

Pero el golpe más fuerte vino segundos después, cuando comparó esos ingresos con los de los funcionarios. “¿Cómo le decís a un docente que a un ministro le duplicaron el salario y para vos no?”, disparó, generando un silencio incómodo en el estudio.

Lejos de frenar, Mercuriali fue todavía más allá y metió de lleno en la discusión a Manuel Adorni. “Ni hablar de los casos de Adorni… y a los docentes cobrando miseria”, remató, dejando expuesta la contradicción.

La escena se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la incomodidad del funcionario y la contundencia del planteo que recibió en vivo.

El cruce volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles del momento: el impacto del ajuste en el sistema universitario y la brecha entre los salarios del sector público y los de la dirigencia política.

Lo que comenzó como una entrevista para defender una política del Gobierno terminó convirtiéndose en un momento incómodo que dejó al descubierto una de las discusiones más calientes de la actualidad.