En TN se refirieron a los "audios" que Adorni le envió al contratista.

Uno de los elementos que más misterio envuelven, dentro de la investigación que la Justicia está realizando contra Manuel Adorni, es sin duda alguna los famosos audios que el jefe de gabinete envió al contratista encargado de hacer las refacciones en Indio Cuá, previo a que se presente a dar testimonio.

Este domingo por la noche, en ¿Y mañana qué?, hablaron respecto a ello y revelaron cómo fue la conversación entre ambas partes; lo que ocurrió con los mensajes por voz y sus características, así como también lo que esta prueba representa para el gobierno de Javier Milei.

Manuel Adorni salió a dar explicaciones en Neura.

¿Qué dijeron en TN sobre los audios de Adorni?

"Hay algo que está preocupando mucho. Tiene que ver con toda la conversación previa a la declaración, sobre todo el día viernes, donde Manuel Adorni, según consta en el expediente, le mandó audios que se llaman 'bombita'", explicó primeramente Luciana Geua, la conductora, quien procedió luego a explicar qué es un "audio bombita": "Es el audio que se autodestruye, podríamos decir, una vez que lo escuchás. Vos le ponés play y después desaparece".

Una vez hecha esta aclaración, mostraron una reconstrucción de la conversación entre Adorni y el contratista, donde el segundo de ellos pide explícitamente que no lo llamen y que prefiere evitar dialogar con el funcionario, ya que la Justicia podría interpretar esto como la confección de una estrategia en conjunto. "Recibe llamadas de Adorni y este le dice que quiere hablar. En un momento tienen una conversación telefónica, él muestra que sucede esa conversación. Después de que sucede, Adorni le dice que lo va a llamar el equipo jurídico para asesorarlo. Ahí el constructor le contesta esto que estás viendo ahora: 'Esto me incomoda, me preocupa. La gente a la que yo le pregunto me dice que va a parecer una estrategia en común para defendernos'", repasó la periodista, quien añadió que hubo "dos audios que se escucharon y dos que no se escucharon".

"Esos dos audios, como no fueron escuchados, aparecen eliminados por el propio jefe de gabinete. Él muestra a los investigadores su celular, para darles constancia de este intercambio. Eso es gran parte de lo que está siguiendo la Justicia y de lo que además preocupa hacia adentro en el Gobierno", comentaron en el panel, mientras que Ignacio Salerno apuntó: "Recordemos que el Gobierno niega estos contactos, por más que ya haya materiales probatorios al respecto. En el Gobierno dicen que no le recomendaron asesoría legal ni que se contactó, lo niegan de cuajo, pero bueno, evidentemente están los chats".