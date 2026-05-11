“Con la de Adorni”, propone a los usuarios “gastar” 800 mil dólares, monto asociado al patrimonio que, según las denuncias difundidas públicamente, el funcionario aún no habría podido justificar.

En medio de las acusaciones contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y uso indebido de fondos públicos, la Juventud Universitaria Peronista impulsó una página web interactiva que rápidamente se viralizó en redes sociales debido a su tono satírico. Se trata de juego en el cual se estima qué se puede gastar con la fortuna que habría por el jefe de gabinete desde su arribo a la función pública.

El sitio, denominado “Con la de Adorni”, propone a los usuarios “gastar” 800 mil dólares —más de 1.120 millones de pesos—, monto asociado al patrimonio que, según las denuncias difundidas públicamente, el funcionario aún no habría podido justificar en medio de tensiones dentro del oficialismo.

Con un formato similar al de simuladores de compras o videojuegos financieros, la plataforma permite seleccionar distintos bienes y consumos de alto nivel para dimensionar el valor de esa cifra. Entre las opciones figuran implantes capilares, viajes en primera clase a Aruba, propiedades en Caballito, viviendas en barrios privados, relojes Rolex, estadías en el hotel Llao Llao Hotel & Resort e incluso cascadas artificiales.

Qué se puede comprar “con la de Adorni”

El monto equivale a

750 canastas básicas familiares

3.030 jubilaciones mínimas

93.333 combos Big Mac

2.831 salarios de un docente universitario

422.641 leches enteras de 1 litro

350.000 ibuprofeno x 20

228 cascadas en pileta

248.888 paquetes de yerba mate

2.051 champagnes Krug grande cuveé

186 relojes Rolex modelo Submariner

746 consolas de Play Station 5

224.000 Latte Machiato en Palermo

2.705 asados para 20 personas

72 entradas para la final del Mundial

37.333 garrafas

789 álbumes completos del Mundial

La iniciativa apela al humor como herramienta de crítica política y busca remarcar la distancia entre el discurso “anticasta” y el estilo de vida asociado a algunos referentes del Gobierno. Además de los consumos de lujo, el simulador incluye comparaciones con ingresos cotidianos para poner en perspectiva el dinero cuestionado. Así, muestra a cuántos salarios docentes, jubilaciones mínimas o sueldos promedio equivaldría el monto tomado como referencia.

Desde la agrupación señalaron que el objetivo de la propuesta es volver más comprensible una cifra difícil de imaginar para gran parte de la sociedad y relacionarla con la situación económica que enfrentan trabajadores, jubilados y estudiantes en un contexto de ajuste y pérdida de poder adquisitivo.