Hacía música urbana, sacó un disco folklórico y llegó al Madison Square Garden: el gran presente de Cazzu

Cazzu vive un momento de pleno auge a nivel profesional.

Cazzu reafirmó su liderazgo en la escena internacional con una presentación histórica en el Madison Square Garden de Nueva York, logrando agotar las localidades en apenas 24 horas. Este hito forma parte de su gira Latinaje, un tour que ya recorrió más de diez países y que en su tramo por Estados Unidos supera las 60 mil entradas vendidas, lo que consolida a la artista argentina como una de las figuras más convocantes de su generación.

La propuesta en vivo se define por una puesta en escena inmersiva y de vanguardia en la que presenta un disco que fusiona músicas folklóricas latinoamericanas, donde la intérprete se presenta acompañada por una banda de 13 músicos y un equipo de bailarines. Tras su paso por escenarios emblemáticos de ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix y San José, el espectáculo demostró una solidez técnica y artística que combina la crudeza de sus inicios con una sofisticación sonora actual.

El repertorio de esta gira pone el foco en las composiciones de su etapa más reciente, destacándose canciones como Con Otra, que se ha convertido en uno de los momentos cumbres del show. El setlist logra un equilibrio entre el material de su nuevo álbum, los clásicos que marcaron su carrera y versiones preparadas especialmente para el público de cada ciudad, construyendo una narrativa intensa que conecta con su audiencia global.

En paralelo a la gira, el lanzamiento de su nuevo single Perdón Si No Te Llamé profundiza el impacto de este presente expansivo. Con millones de reproducciones en plataformas digitales a pocos días de su estreno, la canción se integra orgánicamente a la narrativa de Latinaje, amplificando el alcance de una de las etapas más ambiciosas y exitosas en la trayectoria de la artista.

El debut cinematográfico de Cazzu

Cazzu realizará su debut actoral en Risa y la cabina del viento, la nueva película del director Juan Cabral que llegará a los cines argentinos el próximo jueves 16 de abril. El filme, rodado en los paisajes de Tierra del Fuego, propone una narrativa que combina elementos cotidianos con una atmósfera fantástica para relatar una historia de vínculos y asuntos pendientes.

Cazzu.

La trama sigue a Risa, una niña de 10 años que encuentra un teléfono público fuera de servicio en una pequeña localidad. A través de este aparato, la protagonista logra comunicarse con familiares y amigos fallecidos, quienes le solicitan ayuda para resolver conflictos que dejaron inconclusos en el mundo de los vivos. A cambio de su colaboración, los espíritus le prometen la oportunidad de hablar con su padre por última vez.

Esta producción marca un giro en la carrera de la artista, quien se integra a un elenco destacado para explorar el género de suspenso y fantasía. La película aborda el proceso de duelo y la redención a través de una estética visual marcada por el entorno austral, transformándose en una de las apuestas más singulares del cine nacional para esta temporada.