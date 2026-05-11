Un artesano de Río crea trofeos de la Copa Mundial con la esperanza de que Brasil consiga uno de verdad

Un artesano brasileño crea a mano réplicas del trofeo de la Copa Mundial antes del torneo

Jarbas Meneghini ha fabricado más de 3.000 réplicas de yeso del trofeo de ‌la Copa Mundial ‌de fútbol en su taller de Río de Janeiro, con el fin de animar a los aficionados a que Brasil se lleve a casa el original de oro desde Norteamérica en julio.

Meneghini, un artesano de 58 años, tuvo la idea de ​montar su negocio ⁠después de ver al entonces capitán de ‌Brasil, Dunga, levantar el trofeo en la ⁠final del Mundial de 1994.

"Vi ⁠a Dunga sosteniendo el trofeo y dije que compraría uno, pero no se encuentra por ninguna parte", ⁠explicó Meneghini. "Así que decidí fabricarlo yo mismo ​utilizando los conocimientos técnicos que había ‌adquirido trabajando el metal".

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Ahora produce ‌réplicas de yeso a mano y las ⁠exporta a 17 países de América y Europa. Las réplicas se fabrican a partir de moldes y algunas están pintadas en dorado, mientras que ​otras tienen ‌un acabado cromado pulido.

Trabaja cerca del famoso estadio de fútbol Maracaná de Río de Janeiro y también vende los trofeos a turistas y aficionados locales.

"Fabrico miles de trofeos ⁠a partir del mismo molde. Algunos están pintados y otros los hago más especiales, con cromo; destacan más, puedes verte reflejado en ellos cuando los besas", dijo.

La producción aumenta con cada ciclo del Mundial, impulsada por la renovada esperanza entre los aficionados.

Aunque Brasil ha ganado ‌más títulos mundiales que cualquier otra nación, no ha levantado el trofeo desde 2002. Pero se avecina una nueva oportunidad.

Meneghini ya ha fabricado 600 trofeos de cara al torneo de este año, que se ‌celebra en México, Canadá y Estados Unidos y arranca el 11 de junio. Esto supone un aumento respecto ‌a las ⁠100 o 200 réplicas que solía fabricar antes del Mundial.

"Brasil lleva mucho tiempo sin ​ganarla", dijo. "La esperanza vuelve a estar en nuestros corazones".

Con información de Reuters