El cine independiente compite por el gran premio de Cannes en ausencia de los grandes estudios

El 79º Festival de Cine de Cannes - Cartel oficial

Historias de guerra, dolor e inteligencia artificial compiten a partir del martes por el primer premio del Festival de Cannes 2026, en una competición que se presenta ‌muy abierta debido a la ausencia ‌de grandes producciones de los estudios y de otros claros favoritos.

El glamuroso festival, que durante mucho tiempo ha sido una plataforma de lanzamiento para franquicias de Hollywood como Indiana Jones y Top Gun, no acogerá este año ningún éxito de taquilla, ni los desfiles a gran escala por la alfombra roja que suelen acompañarlos, ya que los estudios, reacios al riesgo, se muestran cada vez más cautelosos.

No faltarán grandes nombres: entre ellos, Barbra Streisand, que recibirá un premio a toda una carrera, y ​John Travolta, que debuta como ⁠director.

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"Si el tiempo acompaña, creo que va a ser un Cannes glamuroso. Cannes lo hace mejor ‌que nadie", declaró el lunes a Reuters Scott Roxborough, corresponsal en Europa de ⁠The Hollywood Reporter.

EL CAMPO DE BATALLA ESTÁ ABIERTO, CON ⁠22 COMPETIDORES

Hay 22 películas compitiendo por la Palma de Oro, que se entregará en la ceremonia de clausura el 23 de mayo, con pesos pesados del cine independiente como Pedro Almodóvar y László Nemes.

"No ⁠hay una o dos películas que todo el mundo haya estado esperando y que todos ​estén deseando ver, lo que en cierto modo lo hace más ‌interesante porque convierte la competición en un auténtico ‌campo abierto", afirmó Roxborough.

El iraní Asghar Farhadi y el japonés Ryusuke Hamaguchi, famoso por "Drive My ⁠Car", presentan sendos dramas familiares en francés: "Parallel Tales", con Isabelle Huppert en el papel de una vecina entrometida, y "All Of a Sudden", sobre el cuidado de personas mayores, respectivamente.

Desde Estados Unidos, "Paper Tiger", dirigida por James Gray, reunirá de nuevo a Scarlett Johansson y Adam Driver tras "Marriage Story" (2019), mientras que Rami ​Malek protagoniza un ‌drama sobre el VIH/sida en la Nueva York de los años 80 en "The Man I Love", de Ira Sachs.

Dos ganadores anteriores —el rumano Cristian Mungiu y el japonés Hirokazu Kore-eda— compiten por una segunda Palma de Oro.

Kore-eda, que ganó con "Shoplifters" en 2018, explorará el duelo y la inteligencia artificial en "Sheep In The Box".

Mungiu regresa con "Fjord", un drama familiar ambientado ⁠en un remoto pueblo noruego y protagonizado por Renate Reinsve y Sebastian Stan. Para el director rumano, la mera selección ya era un premio.

"Esta selección es la mejor recompensa que podríamos recibir por nuestro esfuerzo, ya que Cannes es el lugar del mundo donde el cine es más respetado", escribió Mungiu en Instagram.

LA POLÍTICA ESTÁ PRESENTE, PERO EL CINE ES EL PROTAGONISTA

La política está presente en las selecciones de este año, pero a menudo a través de una lente histórica, señaló Roxborough, señalando "Coward", de Lukas Dhont, un drama sobre ‌soldados en la Primera Guerra Mundial, y "Moulin", de Nemes, que se centra en la Resistencia francesa durante la ocupación nazi de Francia.

"A Man Of His Time", del director francés Emmanuel Marre, también está ambientada en la Francia de Vichy.

"Es muy difícil para la gente hacer afirmaciones definitivas que no vayan a quedar inmediatamente superadas por los acontecimientos", dijo, añadiendo que los organizadores del festival siguen decididos a mantener el foco ‌firmemente en el cine.

Ese énfasis se refleja en la película inaugural, "The Electric Kiss", de Pierre Salvadori, una comedia romántica ambientada en el París de entreguerras.

"A mi manera, intento ofrecer una forma de poesía o belleza", dijo ‌Salvadori a Reuters, describiendo la ⁠película como "una oda a la ficción" y al cine en sí mismo.

Como reflejo de los cambios generales en la industria, influentes de YouTube y otras plataformas ​de redes sociales asistirán a un evento paralelo sobre la economía de los creadores en el mercado cinematográfico, mientras que figuras destacadas del mundo de la moda volverán a tener un papel protagonista en la Croisette.

Con información de Reuters