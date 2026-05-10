Francia detectó un caso sospechoso de hantavirus en un pasajero repatriado del crucero

Francia confirmó que uno de los cinco pasajeros evacuados del crucero MV Hondius presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo de repatriación a París. El primer ministro Sébastien Lecornu ordenó aislamiento estricto inmediato y anunció un decreto para reforzar las medidas de protección sanitaria.

Según informó el primer ministro Sébastien Lecornu en la red social X, los cinco pasajeros fueron puestos “inmediatamente en aislamiento estricto” al aterrizar en territorio francés. Además, Lecornu precisó que el grupo fue trasladado en ambulancias individuales al hospital Bichat, en el distrito 18 de París, donde permanecerán bajo cuarentena inicial de 72 horas.

Por lo tanto, las autoridades sanitarias francesas activaron un protocolo reforzado para evaluar el estado clínico de los repatriados y descartar posibles contagios adicionales, según France24. En paralelo, el jefe de gobierno anunció la firma de un decreto destinado a establecer medidas de aislamiento específicas para los casos de contacto y de protección de la población general.

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Francia detectó un caso sospechoso de hantavirus en un pasajero repatriado del crucero

Asimismo, la ministra de Salud de Francia se dirigirá al país para detallar la situación epidemiológica y explicar los pasos a seguir en materia de prevención. Mientras tanto, el operativo internacional de evacuación continuó en Tenerife, España, donde desembarcaron pasajeros de distintas nacionalidades bajo estrictas medidas de seguridad.

Los repatriados del crucero con hantavirus

Los primeros en salir fueron 14 españoles, quienes fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid para cumplir cuarentena de 42 días. Luego, se organizaron vuelos hacia Países Bajos, Canadá, Turquía y Francia, con un cronograma que se extenderá hasta el lunes, cuando partirá el último avión rumbo a Australia.

Cabe recordar que el MV Hondius transportaba a 149 pasajeros de 23 nacionalidades y que el brote ya provocó al menos tres muertes confirmadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un seguimiento cercano y advierte que el hantavirus no cuenta con vacuna ni tratamiento específico. Por su parte, Estados Unidos anunció que los 17 ciudadanos evacuados serán trasladados a un centro especializado en Nebraska, aunque no todos cumplirán cuarentena obligatoria.