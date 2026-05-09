Entre los guiños a Macri y la distancia real: qué nivel de acercamiento hay entre Bullrich y el PRO

Los gestos de Patricia Bullrich al PRO vienen sumando capítulos. Primero, volvió a llamar a Mauricio Macri por su nombre de pila; después, lo saludó por su cumpleaños. Más tarde, se cruzaron en un evento donde protagonizaron un encuentro que quedó en el ámbito privado pero que luego se hizo público cuando ella se acercó al expresidente en la cena de la Fundación Libertad para que todos los vieran. Por lo bajo, su entorno ya explicaba que la lectura era clara: sería razonable que el PRO y La Libertad Avanza compitieran en unidad. Un concepto que explicitó esta semana el diputado Damián Arabia en una entrevista: si el objetivo es la reelección de Javier Milei, sería lógico que los dos partidos con coincidencias ideológicas vayan en conjunto a las elecciones. Pero hay otro motivo que excede a la dirigencia y es que Bullrich sabe que necesita los votos amarillos y es a ellos a quienes les dedica cada guiño.

¿Qué nivel de acercamiento real hay hasta el momento? En la Ciudad de Buenos Aires, aseguran en uno y otro campamento, nunca se cortó el vínculo. Siempre se mantuvo el diálogo con Bullrich y su armado, aunque lejos está de ser una relación institucional, partidaria o que se encamine a proyectar una alianza. Pero hay coqueteos: ambos sectores ya dijeron en distintas entrevistas que la ciudadanía los premió cuando compitieron juntos en octubre del año pasado, con más del 50% de los votos.

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Este viernes, como había anticipado El Destape, Bullrich hizo su primera recorrida por la Ciudad, diagramada en un encuentro de mediados de abril del que participó Karina Milei. La senadora fue al sur porteño junto a Pilar Ramírez, cercanísima a la hermana del Presidente. No conversaron sobre el escándalo de Manuel Adorni (tema esquivado por La Libertad Avanza capitalina, donde se escuchan más enojos que defensas), tampoco se habló de candidaturas ni se programó otra salida a futuro. Fue una caminata relajada, como se la describió.

La actividad se insertó en una seguidilla de recorridas encabezadas por Ramírez, con participación de distintos funcionarios. El caso de Bullrich era especial por su exigencia de explicaciones a Adorni y su potencial candidatura en CABA. Por el momento, ella no anunció nada; solo remarcó que se sumó a la visita como senadora por la Ciudad, esta vez con el comercio y los impuestos como eje. De la jornada participó Juan Pablo Arenaza, legislador y mesa chica de Patricia, quien reveló que se llevaron reclamos por "más seguridad y menos impuestos. Ese es nuestro compromiso: darle libertad a quienes producen".

El vínculo con el PRO en la Capital Federal no se replica en otros ámbitos. En la provincia de Buenos Aires, el partido comandado por Cristian Ritondo rechazó tener diálogo con Bullrich, algo que confirmó el entorno de la senadora, pese a que allí La Libertad Avanza y el espacio amarillo trabajan para lograr participar de las elecciones en unidad en un distrito donde no hay balotaje. Este viernes los amarillos estuvieron en Zárate, al igual que funcionarios nacionales, pero en este caso para destacar que "donde gobierna el PRO, la gente vive mejor". Mercedes Benz inauguró una fábrica con la que prometen "generar 500 empleos directos y miles de indirectos". Por supuesto, aprovecharon el anuncio para confrontar con el peronismo y "décadas de estancamiento".

En Buenos Aires, el PRO ya hizo pública la invitación para avanzar en la construcción de un amplio frente que exceda al vínculo con LLA y sume espacios como la UCR que presentó una lista de unidad para sanear la conducción del partido en el distrito con Emiliano Balbín, del sector de Maximiliano Abad, como presidente. El futuro líder del partido celebró este paso "fundamental" para "dejar atrás diferencias y subirnos todo a un mismo barco con un destino claro: gobernar la Provincia de Buenos Aires" y asumió "la responsabilidad de convocar a todos los sectores que quieren un cambio en la Provincia de Buenos Aires".

A nivel nacional tampoco hay vínculo entre Bullrich y el PRO, en este caso con Mauricio Macri, según confirmaron ambos bandos. Cerca del expresidente aseguraron que nunca hubo conversación con la actual senadora, ni en el pasado ni está prevista en el futuro, pero se reconoció la inteligencia de Patricia en su intención de volver a arrimar armados porque "sabe que sin el PRO no tienen un buen futuro". Sin embargo, se recriminó que siempre se destaque la importancia de la unidad cuando las elecciones se aproximan pero no para aceitar el trabajo en equipo.

De todas formas, el PRO detecta un problema clave para esas pretensiones: Karina. Citando una entrevista de Javier Milei con Luis Majul, la política la maneja la hermana presidencial, una persona con la que el partido amarillo nunca logró afianzar un vínculo y que siempre resistió el acercamiento.

Fernando de Andreis, secretario general del PRO y parte del círculo más íntimo de Macri, se mostró extrañado por las repercusiones de un saludo que, según analizó en una entrevista con La Voz, "es lo más natural que sucede en la vida cotidiana de las personas". Para el diputado, de visita en Córdoba en el marco de la reconstrucción del partido, fue "muy saludable" que Bullrich haya pegado el salto a LLA para evitar incomodidades y no consideró que sus observaciones a Adorni hayan significado un desmarque del espacio violeta, sino que se trató de una exigencia obvia. Así, según De Andreis, no hubo guiños concretos de acercamiento más allá de que "ella siempre está viendo a dónde va, pero no mucho más que eso".