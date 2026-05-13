El vaciamiento de la ley de Zona Fría ya tiene dictamen en Diputados

Las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de Diputados dio dictamen este miércoles al proyecto de reforma de la ley de Zona Fría, que busca reducir la cantidad de distritos que se incorporaron a la tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos.

El dictamen de mayoría, proveniente del Poder Ejecutivo, obtuvo 43 firmas de los 82 presentes. A exponer al plenario de comisiones sobre el proyecto, que vacía la ley votada en 2021, fue la secretaria de Energía, María Tettamanti.

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