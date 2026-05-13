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El vaciamiento de la ley de Zona Fría ya tiene dictamen en Diputados

La Libertad Avanza consiguió 43 firmas en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

13 de mayo, 2026 | 16.45

Las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de Diputados dio dictamen este miércoles al proyecto de reforma de la ley de Zona Fría, que busca reducir la cantidad de distritos que se incorporaron a la tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos.

El dictamen de mayoría, proveniente del Poder Ejecutivo, obtuvo 43 firmas de los 82 presentes. A exponer al plenario de comisiones sobre el proyecto, que vacía la ley votada en 2021, fue la secretaria de Energía, María Tettamanti.

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y un par de materias de letras

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