Tensión extrema: EE.UU. bloqueó el paso de siete buques mercantes en el estrecho de Ormuz

La escalada bélica en Medio Oriente, que mantiene en vilo a los mercados financieros globales, sumó un capítulo crítico de fricción naval. El Ejército de los Estados Unidos impidió el paso de siete buques mercantes e inutilizó a una octava embarcación en el estratégico estrecho de Ormuz, una nueva intercepción que se encuadra dentro del estricto bloqueo naval impuesto por Washington a las terminales portuarias y navíos de bandera iraní en la región.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales formales, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ratificó la autoría y el alcance del operativo logístico. "El CENTCOM está aplicando el bloqueo naval contra Irán. El 20 de julio las fuerzas estadounidenses han redirigido a siete buques comerciales y han inutilizado a otro para evitar que partieran o arribaran a los puertos iraníes", precisó de forma textual la comandancia norteamericana.

El mensaje militar fue acompañado por una serie de registros fotográficos diurnos y nocturnos que muestran el despliegue de las tropas operando desde el buque de asalto anfibio USS Boxer, posicionado estratégicamente en las aguas del mar Arábigo. "El CENTCOM está aplicando el bloqueo naval contra Irán. El 20 de julio las fuerzas estadounidenses han redirigido a siete buques comerciales y han inutilizado a otro para evitar que partieran o arribaran a los puertos iraníes", confirmó el reporte oficial de Washington.

Este nuevo cerco sobre el estrecho de Ormuz —un paso vital por donde circula buena parte del comercio petrolero mundial— se produce tras el anuncio formal del restablecimiento del bloqueo portuario ejecutado el pasado 14 de julio. La agresiva maniobra responde al drástico cambio de estrategia geopolítica de la Casa Blanca, que en las últimas jornadas reinició una campaña militar a gran escala contra Teherán, acumulando hasta el momento nueve noches consecutivas de bombardeos nocturnos sobre territorio iraní. La parálisis del corredor marítimo añade una fuerte dosis de volatilidad a los mercados de materias primas, amenazando con sostener el precio del barril de crudo por encima de los niveles habituales de cara al segundo semestre del año.

Con información de EuropaPress.