Kicillof habló de la crisis económica y social: “Se endeudan para comprar remedios y pagar el alquiler”

El gobernador Axel Kicillof inauguró este martes un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Castelar, Morón. Durante el acto de gestión, el dirigente criticó las medidas económicas que lleva adelante el gobierno Nacional: “Es un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo”, afirmó y agregó: “Hoy las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”.

El mandatario estuvo en Morón junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Lucas Ghi. Con una inversión de $556 millones, el CAPS ubicado en el barrio 20 de Junio cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Además, la nueva sede brindará servicios de psicología, obstetricia y diabetología.

En ese marco, Kicillof afirmó que “quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública en nuestro país”. Para el mandatario, el modelo libertario “vino a destruir al Estado y, con ello, a empeorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

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“A ese modelo de deserción y crueldad, en la Provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente: este nuevo centro de salud es exactamente lo que Morón necesitaba para cuidar a sus vecinos", agregó.

En tanto, dijo que “Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender”. De esta manera, el mandatario bonaerense agregó que “la verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral en un centro como este, tengan o no los recursos".

Por su parte, el ministro de Salud subrayó que el nuevo CAPS, el N°208, “expresa la convicción de acercar el Estado a cada barrio para garantizar un acceso más equitativo”. Finalmente, el intendente Lucas Ghi, remarcó que “el pueblo de Morón valora enormemente el esfuerzo que hace la Provincia: este centro de salud demuestra que el Estado puede ser eficiente para brindar respuestas a la gente”.

“Nosotros nos paramos exactamente en la vereda de enfrente: seguimos trabajando para que en la provincia de Buenos Aires haya más salud, más educación y más acompañamiento para los sectores vulnerables”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Transporte, Martín Marinucci; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Coordinación Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana.