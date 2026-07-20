ARCA comunicó ocho fechas clave para los monotributistas en julio 2026

Las fechas clave que estableció ARCA para los monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinó ocho fechas claves para todos los monotributistas ya que julio y agosto son dos meses muy importantes en este 2026.

Además del pago mensual habitual, los contribuyentes deberán prestar especial atención al proceso de recategorización semestral, un trámite obligatorio para quienes hayan modificado los parámetros de su actividad durante los últimos doce meses. La ex AFIP utiliza este procedimiento para determinar si cada contribuyente debe permanecer en su categoría actual o pasar a una superior o inferior dentro del régimen simplificado.

Para realizar esa evaluación, el organismo toma en cuenta cuatro variables: la facturación acumulada de los últimos doce meses, la superficie afectada a la actividad cuando corresponda, el consumo de energía eléctrica y el monto de los alquileres devengados del inmueble utilizado para desarrollar la actividad.

Durante el trámite, el sistema muestra la información registrada por ARCA y propone una categoría según los datos disponibles. No obstante, es responsabilidad del contribuyente verificar que la información coincida con su actividad real y corregir cualquier diferencia antes de confirmar el procedimiento.

No todos los inscriptos deberán realizar la gestión. Quedan exceptuados quienes tengan menos de seis meses de permanencia en el régimen y aquellos cuyos parámetros no hayan sufrido modificaciones respecto de la categoría vigente.

ARCA advirtió además que quienes deban subir de categoría y omitan el trámite podrán ser recategorizados de oficio y enfrentar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente. En cambio, quienes debían bajar de categoría y no lo hagan continuarán abonando una cuota superior hasta la próxima revisión semestral.

Las fechas más importantes del calendario de ARCA para julio

El cronograma previsto para julio y agosto concentra los principales vencimientos del régimen simplificado:

14 de julio: publicación de la nueva tabla del Monotributo con los valores actualizados.

15 de julio: difusión oficial de las nuevas escalas por parte de ARCA.

16 o 17 de julio: apertura del período de recategorización correspondiente al semestre julio 2025-junio 2026.

20 de julio: vencimiento del pago mensual de julio, que mantiene los valores vigentes hasta ese momento.

1 de agosto: entrada en vigencia de la nueva tabla del Monotributo para el período agosto 2026-enero 2027.

5 de agosto: finaliza el plazo para realizar la recategorización.

Del 6 al 20 de agosto: período previsto para las recategorizaciones de oficio que pueda realizar ARCA tras sus controles.

20 de agosto: vence el pago correspondiente a agosto, ya con los nuevos importes establecidos para cada categoría.