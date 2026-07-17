ARCA: qué pasa si no pagaste el Monotributo antes del 20 de julio

Qué pasa si no pagué el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene el 20 de julio de 2026 como fecha de vencimiento para el pago mensual del Monotributo. Los contribuyentes que no cancelen la obligación dentro del plazo comenzarán a acumular intereses resarcitorios desde el día siguiente.

El vencimiento alcanza a todas las categorías del régimen simplificado, desde la A hasta la K. La obligación correspondiente a julio debe abonarse con los valores vigentes para el período, mientras que las nuevas cuotas resultantes de la actualización semestral comenzarán a aplicarse desde agosto, aunque los parámetros rigen desde el 1° de julio.

La actualización se definió luego de que el Indec informara una inflación del 1,9% en junio y un incremento acumulado del 16,8% durante el primer semestre de 2026. Ese porcentaje modificará los topes de facturación, las cuotas mensuales y los parámetros utilizados para la recategorización.

Qué pasa si no se paga el Monotributo antes del 20 de julio

Cuando el contribuyente no abona la cuota antes del vencimiento, ARCA registra automáticamente la deuda y comienza a calcular intereses resarcitorios diarios.

El atraso puede generar las siguientes consecuencias:

Acumulación de intereses sobre el capital adeudado.

Registro de deuda en la cuenta corriente del contribuyente.

Dificultades para obtener certificados fiscales o realizar determinados trámites.

Intimaciones de pago.

Inclusión de la deuda en planes de regularización o, en instancias posteriores, en procedimientos de cobro judicial.

Baja automática del régimen si se acumulan diez meses consecutivos sin pagar.

La falta de pago de una sola cuota no implica una exclusión inmediata del Monotributo, pero la deuda permanece registrada y continúa generando intereses hasta su cancelación.

Monotributo cómo sé cuánto tengo que pagar

Qué ocurre si se acumulan diez meses sin pagar

ARCA puede disponer la baja de oficio cuando un monotributista acumula diez períodos mensuales consecutivos impagos. En ese caso, el contribuyente pierde temporalmente su condición dentro del régimen simplificado y puede enfrentar distintas consecuencias:

Imposibilidad de emitir comprobantes como monotributista.

Interrupción de los aportes jubilatorios.

Problemas con la cobertura de la obra social incluida en la cuota.

Continuidad de la deuda y de los intereses acumulados.

Necesidad de regularizar las obligaciones para solicitar el reingreso.

La baja de oficio no elimina la deuda. Los períodos vencidos continúan siendo exigibles y deben abonarse junto con los intereses correspondientes.

Cuánto tengo que pagar de monotributo

Cómo consultar si hay deuda en ARCA

Los contribuyentes pueden revisar su situación fiscal desde el sitio oficial de ARCA, utilizando la CUIT y la Clave Fiscal. Luego deben ingresar al servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Allí podrán consultar:

Períodos impagos.

Pagos registrados.

Intereses acumulados.

Saldo total de la deuda.

Imputación de los pagos realizados.

Desde ese mismo servicio es posible generar el Volante Electrónico de Pago necesario para cancelar las obligaciones pendientes.

Cómo pagar una cuota vencida del Monotributo

Para regularizar un período impago, el contribuyente debe ingresar al portal de ARCA y generar un VEP correspondiente a la cuota y los intereses acumulados. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Seleccionar el servicio “CCMA” o “Presentación de DDJJ y Pagos”. Elegir el período adeudado. Consultar el capital y los intereses. Generar el Volante Electrónico de Pago. Seleccionar el medio de pago habilitado. Confirmar la operación.

El VEP puede abonarse mediante home banking, transferencia electrónica, código QR, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático, según las opciones habilitadas. Estos comprobantes tienen una vigencia limitada. Si vencen antes de ser abonados, es necesario generar uno nuevo con los intereses actualizados.

Nuevas escalas del Monotributo: cuándo comenzarán a aplicarse

La actualización semestral de las escalas se determinó a partir de la inflación acumulada entre enero y junio. Aunque los nuevos parámetros rigen desde el 1° de julio, las cuotas actualizadas comenzarán a reflejarse en los pagos desde agosto.

La recategorización deberá realizarse tomando en cuenta la facturación acumulada durante los últimos doce meses y los demás parámetros del régimen, como alquileres devengados, superficie afectada a la actividad y consumo eléctrico, cuando correspondan.

Nuevos topes de facturación del Monotributo

Con la actualización semestral, los límites anuales estimados para cada categoría quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $12 millones anuales.

hasta $12 millones anuales. Categoría B: hasta $17,6 millones.

hasta $17,6 millones. Categoría C: hasta $24,7 millones.

hasta $24,7 millones. Categoría D: hasta $30,6 millones.

hasta $30,6 millones. Categoría E: hasta $36 millones.

hasta $36 millones. Categoría F: hasta $45,1 millones.

hasta $45,1 millones. Categoría G: hasta $54 millones.

hasta $54 millones. Categoría H: hasta $81,9 millones.

hasta $81,9 millones. Categoría I: hasta $91,7 millones.

hasta $91,7 millones. Categoría J: hasta $104,9 millones.

hasta $104,9 millones. Categoría K: hasta $126,6 millones.

Estos importes corresponden a límites de facturación anual, no mensual. Su actualización busca evitar que los contribuyentes cambien de categoría únicamente por el efecto nominal de la inflación.