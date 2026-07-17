Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 17 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio. Hoy, viernes 17 de julio, los jubilados y beneficiarios de AUH que tienen DNI terminado en 6 ya pueden acercarse al banco. Si te preguntás cuándo cobro, acá te contamos todos los detalles del día.

Este viernes también acreditan la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Asignaciones Familiares (SUAF) para la misma terminación de documento. Todos los montos llegan con el aumento del 2,15% por movilidad y, en los casos que corresponden, el bono de $70.000.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Cobran hoy los titulares con DNI terminado en 6. El haber mínimo es de $411.959 y el bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma automática.

Haber mínimo: $411.959

Bono: $70.000

Total: $481.959

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Los titulares de PUAM con DNI terminado en 6 cobran hoy. El monto es de $329.430 más el bono de $70.000, totalizando $399.430.

PUAM: $329.430

Bono: $70.000

Total: $399.430

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Hoy acreditan la AUH a los titulares con DNI terminado en 6. El monto bruto es de $153.414 por hijo. Se deposita el 80% ($122.731) y el 20% restante se recupera con la Libreta AUH.

Monto total por hijo: $153.414

Depósito mensual (80%): $122.731

SUAF (Asignaciones Familiares)

Los trabajadores registrados y monotributistas con DNI terminado en 6 cobran hoy las asignaciones familiares. Los montos varían según el rango de ingresos del grupo familiar.