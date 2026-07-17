Alexander-Arnold dice estar encantado con poder trabajar con Mourinho en el Real Madrid

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Play-off - Partido de vuelta - Real Madrid vs Benfica - Santiago Bernabéu, Madrid, España - 25 de febrero de 2026. Trent Alexander-Arnold del Real Madrid

Trent ​Alexander-Arnold dijo que es "un placer" trabajar con José Mourinho, el entrenador del Real ‌Madrid que ha ‌vuelto a asumir el cargo, y añadió que admira desde hace tiempo al técnico portugués y cree que puede ayudar al club a ganar trofeos.

Mourinho regresó al Real Madrid en junio para una segunda etapa tras ​una decepcionante campaña ⁠la temporada pasada, en la que el ‌equipo no conquistó el título ⁠de LaLiga y fue eliminado ⁠en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Siempre he admirado al entrenador (Mourinho). He ⁠jugado contra él un par de veces, ​y es un placer trabajar ‌con él y su ‌equipo", dijo Alexander-Arnold en un comunicado.

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"Es intenso. ⁠Los principios y el nivel de exigencia son muy altos, así que tengo ganas de ver cómo, cuanto más nos conozcamos, ​más ‌aprenderemos y más podrá enseñarnos. Y todos estamos dispuestos y con ganas de aprender y mejorar."

"Estoy seguro de que nos enseñará muchas cosas y nos ayudará ⁠a ganar trofeos este año."

Alexander-Arnold, que llegó al Madrid desde el Liverpool el año pasado, sufrió una primera temporada en España marcada por las lesiones y no siempre tuvo un puesto habitual en el once inicial, entrando y saliendo ‌del equipo.

Sin embargo, la salida del defensa Dani Carvajal en mayo abrió una oportunidad para que Alexander-Arnold se afiance como lateral derecho titular del club madrileño.

"He estado mucho tiempo fuera ‌de acción, así que es bueno por fin estar de vuelta y sentar unas bases sólidas ‌para una temporada ⁠exitosa", añadió el inglés de 27 años.

El Real Madrid inicia su ​temporada 2026-27 de LaLiga contra el Espanyol el 22 de agosto.

Con información de Reuters