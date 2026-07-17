Alexander-Arnold dice estar encantado con poder trabajar con Mourinho en el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold dijo que es "un placer" trabajar con José Mourinho, el entrenador del Real Madrid que ha vuelto a asumir el cargo, y añadió que admira desde hace tiempo al técnico portugués y cree que puede ayudar al club a ganar trofeos.
Mourinho regresó al Real Madrid en junio para una segunda etapa tras una decepcionante campaña la temporada pasada, en la que el equipo no conquistó el título de LaLiga y fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
"Siempre he admirado al entrenador (Mourinho). He jugado contra él un par de veces, y es un placer trabajar con él y su equipo", dijo Alexander-Arnold en un comunicado.
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"Es intenso. Los principios y el nivel de exigencia son muy altos, así que tengo ganas de ver cómo, cuanto más nos conozcamos, más aprenderemos y más podrá enseñarnos. Y todos estamos dispuestos y con ganas de aprender y mejorar."
"Estoy seguro de que nos enseñará muchas cosas y nos ayudará a ganar trofeos este año."
Alexander-Arnold, que llegó al Madrid desde el Liverpool el año pasado, sufrió una primera temporada en España marcada por las lesiones y no siempre tuvo un puesto habitual en el once inicial, entrando y saliendo del equipo.
Sin embargo, la salida del defensa Dani Carvajal en mayo abrió una oportunidad para que Alexander-Arnold se afiance como lateral derecho titular del club madrileño.
"He estado mucho tiempo fuera de acción, así que es bueno por fin estar de vuelta y sentar unas bases sólidas para una temporada exitosa", añadió el inglés de 27 años.
El Real Madrid inicia su temporada 2026-27 de LaLiga contra el Espanyol el 22 de agosto.
Con información de Reuters