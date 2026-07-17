Las bolsas europeas caen ante el peso de los valores tecnológicos y la tensión en Oriente Medio

Las bolsas europeas abrieron a la baja este viernes y se encaminaban hacia pérdidas semanales, en un momento en que el ánimo de los mercados globales se vio empañado por la escalada de tensiones en Oriente Medio y una ola de ventas en los valores tecnológicos a nivel mundial.
El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,6%, hasta los 639,94 puntos, a las 0707 GMT.
El índice de referencia se encamina hacia una ligera pérdida semanal, después de que los inversores se hayan retirado de las acciones de semiconductores ante la preocupación por las elevadas valoraciones tras el repunte registrado a principios de este año.
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Las sólidas previsiones presentadas esta semana por líderes del sector, como el fabricante de equipos para chips ASML y la taiwanesa TSMC , no han servido para frenar el descenso de las acciones tecnológicas asiáticas y de Wall Street.
El sector tecnológico europeo caía un 2,3% y lideraba las caídas sectoriales, con Soitec cayendo un 3,6% y ASMI y ASML registrando descensos de más del 4% cada una.
Los mercados se fijan ahora en sectores que han tenido un rendimiento inferior durante gran parte del año, como el de los artículos de lujo , que ha liderado las subidas del índice STOXX y ha subido alrededor de un 3% esta semana.
La británica Burberry afirmó que su recuperación continuó en el trimestre de abril a junio, impulsada por las sólidas ventas en Estados Unidos y China. Sin embargo, las acciones retrocedían un 1,7% después de que el grupo de lujo señalara que el conflicto en Oriente Medio lastraba el gasto turístico en Europa.
Saab avanzaba un 3,4% después de que el grupo sueco de defensa y aeroespacial anunciara un aumento mayor de lo esperado en su beneficio operativo del segundo trimestre, debido a que la fuerte demanda en sus principales mercados impulsó las ventas y la entrada de pedidos.
Mientras tanto, Irán dijo que había lanzado nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que provocó una nueva subida de los precios del petróleo.
Con información de Reuters