Las bolsas europeas caen ante el peso de los valores tecnológicos y la tensión en Oriente Medio

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas abrieron a la baja este viernes y se encaminaban hacia pérdidas semanales, en un ‌momento en que el ‌ánimo de los mercados globales se vio empañado por la escalada de tensiones en Oriente Medio y una ola de ventas en los valores tecnológicos a nivel mundial.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,6%, hasta los 639,94 puntos, a las 0707 GMT.

El índice de ​referencia se encamina ⁠hacia una ligera pérdida semanal, después de que ‌los inversores se hayan retirado de las ⁠acciones de semiconductores ante la ⁠preocupación por las elevadas valoraciones tras el repunte registrado a principios de este año.

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Las sólidas previsiones presentadas esta semana ⁠por líderes del sector, como el fabricante de ​equipos para chips ASML y la taiwanesa ‌TSMC , no han servido para ‌frenar el descenso de las acciones tecnológicas asiáticas ⁠y de Wall Street.

El sector tecnológico europeo caía un 2,3% y lideraba las caídas sectoriales, con Soitec cayendo un 3,6% y ASMI y ASML registrando descensos de más del 4% ​cada una.

Los ‌mercados se fijan ahora en sectores que han tenido un rendimiento inferior durante gran parte del año, como el de los artículos de lujo , que ha liderado las subidas del índice ⁠STOXX y ha subido alrededor de un 3% esta semana.

La británica Burberry afirmó que su recuperación continuó en el trimestre de abril a junio, impulsada por las sólidas ventas en Estados Unidos y China. Sin embargo, las acciones retrocedían un 1,7% después de que el grupo de lujo ‌señalara que el conflicto en Oriente Medio lastraba el gasto turístico en Europa.

Saab avanzaba un 3,4% después de que el grupo sueco de defensa y aeroespacial anunciara un aumento mayor de lo esperado en su beneficio operativo del ‌segundo trimestre, debido a que la fuerte demanda en sus principales mercados impulsó las ventas y la entrada de pedidos.

Mientras tanto, ‌Irán dijo ⁠que había lanzado nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que ​provocó una nueva subida de los precios del petróleo.

Con información de Reuters