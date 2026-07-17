Quién es Slavko Vincic, el árbitro "tarjetero" que dirigirá a la Selección Argentina en la final ante España

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un protagonista inesperado en el arbitraje: el esloveno Slavko Vincic. El partido definitorio que se jugará este domingo en Nueva Jersey, desde las 16 hora argentina, contará con un juez que ya conoce a la Selección argentina: fue el encargado del encuentro inaugural en el Mundial de Qatar 2022 ya que dirigió el partido ante Arabia Saudita.

Vincic, nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, está en la elite del arbitraje internacional desde hace más de una década. Es árbitro FIFA desde 2010 y debutó en la primera división de su país en 2007. A lo largo de su carrera, acumuló más de 113 partidos internacionales en 39 competiciones, mostrando su experiencia en torneos de alto nivel. Lo más llamativo es que, es marcado como un hombre que saca muchas tarjetas y que suele trabajar a través de las tarjetas amarillas para controlar.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Vincic arbitró dos partidos, incluido aquel histórico triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina en la fase de grupos. En el Mundial 2026, ya dirigió tres partidos antes de recibir la confirmación para la final entre España y Argentina, en un escenario que promete ser inolvidable. Su nombramiento para la final mundialista suma un capítulo más a una carrera marcada por momentos intensos y desafíos superados. La combinación de experiencia y su paso por situaciones controvertidas lo convierten en una figura central para el desenlace del torneo más importante del fútbol.

Entre otras cosas, en Argentina también es conocido porque dirigió a River por el Mundial de Clubes en el encuentro ante Monterrey. En este punto, el árbitro recibió muchas críticas debido a ese encuentro. Es conocido, además, por tratar de "llevar corto" a los jugadores y es reconocido por su experiencia dentro del campo de juego.

Más allá del fútbol, hay otro antecedente complicado para Vincic. Fue detenido durante la pandemia del COVID, ya que se lo vio rompiendo una cuarentena cuando participó en una fiesta mientras había restricciones y para peor, en la fiesta hubo una redada en la cual se investigaban casos de prostitución y tráfico de drogas. En la misma fiesta se lo vio y se lo detuvo por su presunto vínculo con Tijana Maksimovic, una mujer que es conocida como Tijana Ajfon y estaba relacionada con el proxenetismo. Allí estaba el árbitro con la mujer en una cabaña y el árbitro trató de escaparse en un bote con tres personas, pero lo cierto es que lo liberaron un par de horas después de que explicó por qué estaba en una fiesta con una persona que tenía vínculos con el proxenetismo. "“Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado", dijo entonces.

El equipo arbitral completo para la final del Mundial entre la Selección argentina y España