Confirmado: FIFA designó al árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Árbitro confirmado para la final del Mundial 2026: el esloveno Slavko Vincic dirigirá Argentina vs. España.

La FIFA designó este jueves al árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, duelo que se disputará el domingo 19 a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El elegido para este enfrentamiento es el esloveno Slavko Vincic, quien estuvo presente en la recordada derrota de la 'Albiceleste' frente a Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022; los asistentes serán sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que el cuarto árbitro será el jordano Makhadmeh.

Vincic había impartido justicia en tres encuentros en esta competición: estuvo presente en el empate entre Marruecos y Brasil por 1 a 1 en la primera fecha, en la victoria de Argelia por 2 a 1 sobre Jordania en el cierre de la fase de grupos y en un único partido de fase eliminatoria durante la clasificación de México contra Ecuador en los 16avos de final. De esta manera, le ganó la pulseada a otros referís que se perfilaban como candidatos como el iraní Alireza Faghani, el polaco Szymon Marciniak y el propio Makhadmeh, que oficiará como asistente.

La Selección Argentina irá por el título del Mundial 2026 ante España: hora, TV en vivo y streaming

La final será el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos. La transmisión en vivo será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, la TV Pública en vivo en YouTube, Disney+ y Paramount+.

El historial entre Argentina y España en el fútbol

14 partidos.

6 victorias de Argentina.

6 triunfos de España.

2 empates.

La Selección Argentina, entre el éxtasis total y el respeto a España

El clima en la intimidad de la concentración en Atlanta fue espectacular, con el desahogo y el respiro que significó haber eliminado nada menos que a Inglaterra en las semifinales. El plantel comandado por Scaloni siente que es indestructible, que por momentos parece imbatible y también que enfrente habrá un adversario de una gran talla.

"La Roja" de Luis de la Fuente acumula un invicto de 37 partidos, el máximo de la historia junto a uno de Italia. Por si fuese poco, dio una exhibición de fútbol frente a Francia, al que borró la cancha y lo superó por 2-0 con suma claridad. Una vez que la "Albiceleste" se instale en Nueva Jersey habrá más precisiones acerca del equipo titular, aunque será muy parecido al que batió al elenco británico.

La formación contra España será muy parecida a la de Inglaterra

Si bien todavía es prematuro aventurar cuál será el once elegido, todo indica que al menos diez futbolistas serán los mismos que en el último encuentro. Persistirá hasta última hora la duda en el mediocampo entre Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y tal vez Nicolás González.

Con todos los jugadores en buenas condiciones físicas, más allá del cansancio lógico por los siete encuentros disputados en un mes y los viajes permanentes, Scaloni anhela mantener la base de la alineación. El cuerpo técnico quedó muy conforme con el rendimiento y, en principio, no piensa en hacer más de una modificación.