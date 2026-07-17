Atlas de México designa DT a argentino Hernán Crespo

El club Atlas designó el jueves al argentino Hernán Crespo como su ‌director técnico, tres ‌días después de haber destituido al también argentino Diego Cocca debido a que no se concretaron las negociaciones para su continuidad.

Crespo, de 51 años, llega al fútbol mexicano tras haber dirigido al Sao Paulo en una segunda ​etapa. En ⁠su primera fase al frente del club brasileño ‌conquistó el Campeonato Paulista en 2021.

"Les ⁠presentamos a nuestro nuevo DT. ⁠Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo", publicó Atlas en su cuenta de X junto a una ⁠foto del estratega.

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"Experiencia, liderazgo y compromiso ​se suman a La Academia. ¡Hernán ‌Crespo, bienvenido a Atlas FC!", ‌agregó en otra publicación junto a un ⁠video que muestra varios momentos de Crespo como futbolista y como técnico.

Crespo inició su carrera como técnico en Modena de Italia ​y luego ‌pasó por los argentinos Banfield y Defensa Justicia. También dirigió en Qatar al Al-Duhail y en Emiratos Árabes Unidos al Al-Ain, con el que conquistó la Liga ⁠de Campeones asiática Elite en 2024.

Con Defensa y Justicia ganó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional en la historia del club argentino.

Como futbolista, se destacó como delantero en River Plate, Parma, Lazio, Inter, Genoa y Milan de Italia, ‌y Chelsea de Inglaterra. Además, disputó los Mundiales en 1998, 2002 y 2006 con el seleccionado argentino.

Atlas cambió de dueño en abril de este año cuando Grupo Orlegi, que también es ‌propietario del Santos Laguna, lo vendió al Grupo empresarial PRODI con la intención de acabar con la ‌multipropiedad en ⁠el fútbol mexicano.

Los "Rojinegros" del Atlas iniciarán el viernes su participación en el ​torneo Apertura cuando visiten a León, partido en el que estarán los técnicos interinos Omar Flores y Francisco Bravo.

Con información de Reuters