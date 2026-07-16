Exclusivo para jubilados: cómo participar de un ciclo de folklore en homenaje a Atahualpa Yupanqui

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires podrán disfrutar de un ciclo de folklore este fin de semana en la Casa de la Cultura porteña totalmente gratis. Se trata de una iniciativa que busca homenajear al icónico Atahualpa Yupanqui.

Bajo la consigna "La voz profunda de nuestra tierra", el ciclo contará con un repertorio centrado en las obras y canciones que retratan el paisaje, el trabajo, el silencio y la esencia de la identidad argentina.

Quiénes podrán disfrutar gratis del ciclo de folklore: los detalles del ciclo de folklore

El ciclo será el sábado 18 de julio, desde las 18 hs, en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) y tendrá como artista invitada a Emilia Danesi. Se trata de una oportunidad para disfrutar de la danza tradicional y tener un fin de semana diferente.

Durante la jornada habrá una pareja de baile, compuesta por Maia Delgado y Diego Campo, mientras que Óscar Laiguera estará en el piano, Emiliano Ferrer en la guitarra y Mariano Velardi en la percusión.

El beneficio será exclusivo para las personas que son parte del Pase Cultural y, para participar, es necesario inscribirse mediante un formulario online en el que se pueden reservar uno o dos lugares para disfrutar de la jornada. Una vez que llenaste los datos, tenés que esperar un mail de la organización con la confirmación de la inscripción y reserva de entradas.

Pase Cultural: cómo funciona el programa porteño

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa que busca garantizar el acceso de los jubilados y pensionados a actividades culturales. En concreto, se le otorga una tarjeta a los beneficiarios con un saldo que pueden utilizar durante seis meses en diferentes comercios y espacios culturales adheridos. Además, se puede disfrutar de descuentos en entradas para cine, museos, teatros y centros culturales solo con estar registrados.

Las personas que quieran tramitarlos deben tener más de 60 años y residir en la ciudad de Buenos Aires. El trámite es muy simple: