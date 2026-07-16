Último día para conseguir rosas gratis: regalarán esquejes este viernes 17 en el Rosedal de Palermo.

A lo largo del mes de julio, el Rosedal de Palermo entregó esquejes de rosas con motivo de la poda invernal. Los vecinos que se acercaron no solo pudieron llevarse tallos, hojas y raíces, sino que además recibieron consejos por parte de expertos que estaban a disposición para enseñar cómo plantar los mismos en los hogares.

La entrega de esquejes es un clásico que ocurre todos los meses de julio. En esta oportunidad tomó lugar los días 6, 7 y 8 de julio, y del 13 al 17 de julio, entre las 13 y las 17 horas, en el Paseo del Rosedal. Los fragmentos de rosas son gratis, se reciben por orden de llegada y la actividad se suspende en caso de lluvia.

Este viernes 17 será el última día para conseguir esquejes de rosas en el Rosedal de Palermo.

El Rosedal cuenta con unos 8.000 rosales de 93 especies, que todos los años son podados con el fin de rejuvenecerlos y estimular nuevos brotes. Además de la poda, se utilizan fertilizantes y minerales para el suelo, con el propósito de tener una mejor floración. La mejor temporada de los rosales es entre septiembre y noviembre, momento en el que llegan a florecer unas 18 mil rosas.

Qué cuidados demandan los esquejes de rosas

Los esquejes de rosas necesitan un ambiente con buena luz, pero sin exposición directa al sol, especialmente durante las primeras semanas. Lo ideal es ubicarlos en un lugar luminoso y protegido del calor intenso para evitar que se deshidraten antes de desarrollar raíces. Además, mantener una temperatura templada, de entre 18 °C y 25 °C, favorece el proceso de enraizamiento.

El riego es uno de los aspectos más importantes. El sustrato debe permanecer húmedo, pero nunca encharcado, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición del tallo. También es recomendable cubrir el esqueje con una botella de plástico transparente o una bolsa para conservar la humedad ambiental, retirándola unos minutos por día para renovar el aire y prevenir la aparición de hongos.

Durante las primeras semanas no conviene fertilizar ni manipular el esqueje con frecuencia. Aunque aparezcan brotes nuevos, esto no siempre significa que ya haya formado raíces. En general, el enraizamiento demora entre cuatro y ocho semanas, y recién cuando el esqueje se mantiene firme y muestra un crecimiento sostenido puede trasplantarse a una maceta más grande o directamente al jardín.