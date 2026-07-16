Gratis y para toda la familia en CABA: así será la propuesta de Pinocho Inmersivo

Entre las múltiples actividades que se pueden disfrutar durante las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires, llega una ideal para disfrutar con los más chicos: Pinocho Inmersivo. Se trata de una propuesta totalmente gratuita que te lleva a recorrer un camino por la historia del icónico personaje.
Así será la experiencia sensorial de Pinocho Inmersivo que llega a la ciudad de Buenos Aires
Denominada "El taller de los sueños", la experiencia sensorial se realizará en la sala inmersiva del Palacio Libertad desde el jueves 16 de julio hasta el 2 de agosto. La propuesta invita a ingresar al taller donde "fue fabricado" Pinocho y comenzó su sueño de ser un niño de verdad. Así, se puede recorrer y acompañarlo en su viaje en búsqueda del reencuentro con Gepeto.
Dentro de la sala habrá imágenes envolventes de 360 grados y sonido espacial con el objetivo de transportar a los visitantes a otro sitio. Además, se podrán disfrutar de escenarios cambiantes. Las ilustraciones pertenecen a Santiago Recart, mientras que habrá música original de Catalina Telerman y Brian Arévalo, con mezcla de Daniel Toro.
La propuesta forma parte del programa Vacaciones en el Palacio, donde habrá propuestas para toda la familia, desde la niñez, jóvenes y hasta adultos. Los chicos pueden disfrutar de espectáculos musicales, obras teatrales, recorridos por las exhibiciones del centro cultural, talleres y funciones de cine. Mientras que los jóvenes tendrán una programación de cine, talleres de literatura y nuevas tecnologías, además de espacios de juego y exhibiciones de artes visuales. También habrá un espacio pensado (en la Sala 607) para personas neurodivergentes y con discapacidad.
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¿Cómo obtener las entradas?
Al ser una propuesta gratuita no es necesario sacar entradas, ni reservarlas. El ingreso es por orden de llegada y se puede entrar hasta agotar la capacidad de la sala. La clave está en llegar temprano para asegurarse el ingreso. La propuesta está disponible de martes a domingos, de 14:00 a 20:00 h.