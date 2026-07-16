El líder hutí amenaza el petróleo saudí si Riad intensifica la escalada en Yemen

El líder hutí de Yemen, Abdul Malik al-Houthi, dijo el jueves que todas las instalaciones petroleras y otras vitales de Arabia Saudita serían objetivos de misiles y drones del grupo si Riad intensifica su implicación en el conflicto.
La advertencia la hizo después de que los hutíes lanzaron misiles contra Arabia Saudita, acusando al reino de bombardear el lunes un aeropuerto bajo su control, lo que supuso la ruptura de una tregua de cuatro años entre ambas partes.
Los hutíes, alineados con Irán, ya han atacado antes la infraestructura energética saudita. En 2019, reivindicaron los ataques contra dos instalaciones petroleras clave que paralizaron temporalmente más de la mitad de la producción de crudo del reino.
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En 2022, volvieron a atacar instalaciones energéticas saudíes. En aquel momento, la coalición liderada por Arabia Saudita dijo que una estación de distribución de productos petroleros de Aramco en Yeda había sido alcanzada y se había incendiado.
"La verdadera ecuación es el aeropuerto de Saná a cambio del de Riad, aeropuertos por aeropuertos, puertos por puertos y bloqueo por bloqueo", dijo al-Houthi en un discurso televisado.
Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil desde que los hutíes tomaron la capital, Saná, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudita en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente.
Desde entonces, el conflicto se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, dejando al país dividido entre un Gobierno respaldado por Arabia Saudita en Adén y una administración hutí en Saná.
(Reportaje de Mohammed Ghobari, Eman Abouhassira y Ahmed Elimam; redacción de Enas Alashray; edición de Ros Russell)