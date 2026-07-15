Quién es el árbitro de Argentina vs. Inglaterra: de dónde es Ismail Elfath y qué dice la prensa británica

Ismail Elfath, el árbitro del partido.

La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra crece minuto a minuto, en lo que promete ser un duelo histórico entre dos campeones del mundo. Además del duelo entre dos selecciones históricas que buscarán un lugar en la final, otro de los protagonistas de la previa es el árbitro designado por la FIFA, cuya elección ya generó repercusiones tanto en Sudamérica como en Europa.

En este tipo de partidos, cada decisión arbitral suele quedar bajo la lupa. Por eso, la confirmación del juez encargado de impartir justicia despertó un fuerte debate, especialmente en la prensa británica, que cuestionó su designación y quiso generar una polémica vinculada a su estadística con Lionel Messi, la gran figura que tiene la Selección Argentina y que está disputando su sexto mundial.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Argentina vs Inglaterra

El árbitro de Argentina vs. Inglaterra será Ismail Elfath, un juez internacional que representa a Estados Unidos, aunque nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos. Emigró a territorio estadounidense a los 18 años tras obtener una visa por sorteo, se nacionalizó y desarrolló allí toda su carrera profesional hasta convertirse en árbitro FIFA desde 2016. También dirige habitualmente en la Major League Soccer (MLS) y fue elegido dos veces como el mejor árbitro de esa liga.

Elfath cuenta con una extensa experiencia en competencias internacionales. Participó en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió encuentros de la fase de grupos y los octavos de final, además de desempeñarse como cuarto árbitro en la final entre Argentina y Francia. En el Mundial 2026 ya arbitró tres partidos antes de recibir la designación para una de las semifinales más importantes del torneo.

Ismail Elfath bajo el foco de los ingleses.

La polémica que instaló la prensa británica en torno a la designación de Ismail Elfath

Varios medios británicos cuestionaron la elección de la FIFA y llegaron a calificar a Elfath como "el árbitro favorito de Messi". La crítica se basa en un dato estadístico: el rosarino nunca perdió en los partidos oficiales en los que fue dirigido por el estadounidense, tanto con Inter Miami como con la Selección argentina. Aunque no existe evidencia de favoritismo, la coincidencia fue utilizada por la prensa inglesa para sembrar dudas sobre su imparcialidad y embarrar la cancha en la previa.

Algunos diarios recordaron, además, decisiones arbitrales tomadas en encuentros de la MLS en los que participó Messi e instalaron que el capitán argentino habría recibido un trato permisivo por parte del juez. Incluso hubo publicaciones que afirmaron que la designación favorecía indirectamente a la Albiceleste, una interpretación que no tiene respaldo por parte de la FIFA ni de organismos arbitrales.