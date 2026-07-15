Una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales de 2027 deja un cuadro con dos velocidades: por un lado, una desaprobación mayoritaria a la gestión de Javier Milei y un humor social que sigue tenso; por el otro, una oposición que, pese a todo, no logra capitalizar ese malestar.

El dato que más se movió en junio no fue económico. La preocupación por la corrupción saltó ocho puntos, de 29% a 37,2%, y se metió entre las cuatro principales inquietudes de los argentinos, apenas detrás de la inseguridad. Según el estudio elaborado por la consultora Reale Dalla Torre, el salto está asociado a la exposición mediática del tema sobre todo del escándalo que eyectó al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El resto del ranking de preocupaciones lo encabeza, como viene ocurriendo, la cuestión económica: el 52,3% mencionó que "no alcanza el dinero", el 40,5% señaló el empleo y el 39,5% la inseguridad. El aumento de tarifas de servicios públicos también pesa, con 37,5%.

Una desaprobación que crece, aunque el Gobierno respira

La gestión de Milei llegó en junio a 54,5% de desaprobación, frente a un 30,7% que la aprueba. La imagen negativa del Presidente también es mayoritaria: 52,4% negativa contra 38% positiva.

Sin embargo, el propio estudio marca una leve recuperación respecto de mayo: la desaprobación bajó 2 puntos, la intención de voto de primera vuelta subió casi un punto y, en el escenario de balotaje frente a Axel Kicillof, casi dos.

Consultados sobre la principal dificultad que enfrenta el Gobierno, el 47,2% señaló la recesión económica y la caída de ventas y consumo, y un 14,7% adicional mencionó la pérdida de empleos. En conjunto, las razones económicas explican el 61,9% de las respuestas, muy por encima de las políticas (25,2%).

El humor social sigue tenso

Para el 65% de los argentinos, su situación económica personal es difícil o mala. El país se divide casi en partes iguales entre quienes creen que el ajuste "va a valer la pena" (41,8%) y quienes sienten que "no va a servir para nada" (39,6%). La segmentación muestra brechas marcadas: en el AMBA, el saldo es negativo (-20,4%), mientras que en el interior es positivo (+12,3%); entre las mujeres el saldo es negativo (-4,8%) y entre los varones, positivo (+9,4%).

La mirada hacia adelante tampoco es alentadora: el 51,9% se declara pesimista sobre cómo estará la economía del país el año próximo, frente a un 33,9% optimista. Y ante la pregunta de si "lo peor ya pasó", solo el 21,4% responde que sí, mientras que el 35,1% cree que todavía está por venir.

El Índice de Reelegibilidad: 72 sobre 100

El informe incluye, además, un Índice de Reelegibilidad propio de la consultora, que estima en 72 sobre 100 (en una banda de 72 a 79) la probabilidad de que el oficialismo retenga la Presidencia en el escenario actual. Según el estudio, Milei no ganaría en primera vuelta, pero sí se impondría en un eventual balotaje contra Axel Kicillof, con el 52,8% de los votos válidos.

El propio "tablero de señales" de la consultora marca una estructura de fondo débil —firmeza del apoyo propio en niveles medios, temor a un gobierno peronista y expectativa económica negativa—, pero una mecánica electoral favorable al oficialismo, sostenida en el rechazo al kirchnerismo más que en un respaldo entusiasta a la gestión.

Lo único que empata a los argentinos

En medio de un país dividido casi al medio en materia económica y política, el estudio identifica un consenso inusual: el 73,5% de los argentinos cree que la Selección volverá a salir campeona del mundo, y otro 23,8% la ubica como mínimo entre las cuatro mejores del certamen. El pesimismo es apenas testimonial: solo el 2,7% imagina una eliminación temprana.